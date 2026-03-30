مسؤولان فلسطينيان لـ "سبوتنيك": الذكرى الـ 50 ليوم الأرض محطة تاريخية لتجديد الصمود ورفض التهجير

تحل اليوم الذكرى الخمسين لـ "يوم الأرض الخالد"، تلك المحطة التي لم تعد مجرد مناسبة وطنية في التقويم الفلسطيني، بل تحولت إلى رمز لوحدة الأرض والهوية والمصير بين...

2026-03-30T20:40+0000

فمنذ 30 مارس/آذار عام 1976، حين انتفض الفلسطينيون في الجليل والمثلث والنقب ضد سياسات مصادرة الأراضي والتهجير، كرس هذا اليوم معادلة تاريخية مفادها أن الصراع على الأرض هو جوهر القضية، وأن الإرادة الشعبية هي الصخرة التي تتكسر عليها مخططات الاستيطان.محطة تاريخيةقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن "الذكرى الخمسين ليوم الأرض الخالد تمثل محطة تاريخية قدم فيها الشعب الفلسطيني سيلا من الدماء دفاعا عن أرضه وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال"، مؤكدا أن "ما جرى في المثلث والجليل والنقب جعل من هذا اليوم مثالا لكل أحرار العالم، وبرهانا على استعداد الفلسطينيين لتقديم أرواحهم فداءً لثوابتهم أمام ما يقوم به الاحتلال من محاولات لفرض الاستعمار الاستيطاني ومصادرة الأراضي وسياسات التطهير العرقي والقتل الجماعي". وأشار أبو يوسف إلى أن "هذه الذكرى تأتي في ظل عدوان متواصل وتصاعد لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، عبر التدمير والقتل والحصار ومحاولات الالتفاف على الحقوق الوطنية من خلال الترويج لمشاريع سياسية مشبوهة تتجاهل ضرورة انسحاب جيش الاحتلال وفتح المعابر وإعادة الإعمار". وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "الاحتلال يستغل الظروف الراهنة لتكثيف الاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري للمواطنين، خاصة في القدس المحتلة التي تشهد إغلاقا متواصلا للمسجد الأقصى المبارك ومنع الصلاة فيه وفي الحرم الإبراهيمي الشريف".وشدد الدكتور واصل أبو يوسف على أن ما يجري في مخيمات جنين وطولكرم وقطاع غزة هو حرب شاملة وحرب إبادة مستمرة، تهدف إلى يأس الشعب الفلسطيني وفرض التهجير القسري عليه عبر تدمير المستشفيات ومنع المساعدات الطبية.وأضاف أن "تضحيات الشهداء والأسرى الذين يواجهون خطر قانون الإعدام لن تزيد الشعب إلا إصرارا على كسر إرادة المحتل وانتزاع الحقوق المسنودة بالقانون الدولي والحق التاريخي، رغم الشراكة الأمريكية الاحتلالية التي تحاول شطب القضية الفلسطينية من جدول الأعمال الدولي"وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "الشعب الفلسطيني تمكن بفضل صموده من الدفاع عن حقوقه، والتمسك بهويته الوطنية مع إبداع الأشكال النضالية الملائمة لمواصلة الكفاح حتى تحقيق أهدافه المشروعة".وأضاف الصالحي أن "تجربة يوم الأرض الخالدة شكلت لبنة أساسية في بنيان الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987، لافتا إلى التشابه الكبير بين التجربتين من حيث قوة الإرادة والمشاركة الشعبية الواسعة وأثرهما في توسيع حركة التضامن العربي والعالمي مع القضية الفلسطينية".وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين الفلسطينيين.وأضافت الوزارة في بيان لها بمناسبة ذكرى يوم الأرض، أن هذه الذكرى تأتي في ظل تسارع غير مسبوق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لكل حقوق الشعب الفلسطيني ونوايا الاحتلال إحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية وفرض الوقائع بالقوة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكدت أن يوم الأرض سيبقى شاهدا على عدالة القضية الفلسطينية وعلى عمق الارتباط التاريخي والقانوني وتجذر الشعب الفلسطيني بأرض وطنه فلسطين، وشاهدا على التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني وارتباطه بأرضه، وأن الأرض ستبقى محور النضال الفلسطيني وعنوان الصمود والوحدة الوطنية حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة وتقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية.

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

