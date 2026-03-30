مسؤولان فلسطينيان لـ "سبوتنيك": الذكرى الـ 50 ليوم الأرض محطة تاريخية لتجديد الصمود ورفض التهجير
مسؤولان فلسطينيان لـ "سبوتنيك": الذكرى الـ 50 ليوم الأرض محطة تاريخية لتجديد الصمود ورفض التهجير
تحل اليوم الذكرى الخمسين لـ "يوم الأرض الخالد"، تلك المحطة التي لم تعد مجرد مناسبة وطنية في التقويم الفلسطيني، بل تحولت إلى رمز لوحدة الأرض والهوية والمصير بين... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
أخبار فلسطين اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
فمنذ 30 مارس/آذار عام 1976، حين انتفض الفلسطينيون في الجليل والمثلث والنقب ضد سياسات مصادرة الأراضي والتهجير، كرس هذا اليوم معادلة تاريخية مفادها أن الصراع على الأرض هو جوهر القضية، وأن الإرادة الشعبية هي الصخرة التي تتكسر عليها مخططات الاستيطان.محطة تاريخيةقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن "الذكرى الخمسين ليوم الأرض الخالد تمثل محطة تاريخية قدم فيها الشعب الفلسطيني سيلا من الدماء دفاعا عن أرضه وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال"، مؤكدا أن "ما جرى في المثلث والجليل والنقب جعل من هذا اليوم مثالا لكل أحرار العالم، وبرهانا على استعداد الفلسطينيين لتقديم أرواحهم فداءً لثوابتهم أمام ما يقوم به الاحتلال من محاولات لفرض الاستعمار الاستيطاني ومصادرة الأراضي وسياسات التطهير العرقي والقتل الجماعي". وأشار أبو يوسف إلى أن "هذه الذكرى تأتي في ظل عدوان متواصل وتصاعد لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، عبر التدمير والقتل والحصار ومحاولات الالتفاف على الحقوق الوطنية من خلال الترويج لمشاريع سياسية مشبوهة تتجاهل ضرورة انسحاب جيش الاحتلال وفتح المعابر وإعادة الإعمار". وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "الاحتلال يستغل الظروف الراهنة لتكثيف الاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري للمواطنين، خاصة في القدس المحتلة التي تشهد إغلاقا متواصلا للمسجد الأقصى المبارك ومنع الصلاة فيه وفي الحرم الإبراهيمي الشريف".وشدد الدكتور واصل أبو يوسف على أن ما يجري في مخيمات جنين وطولكرم وقطاع غزة هو حرب شاملة وحرب إبادة مستمرة، تهدف إلى يأس الشعب الفلسطيني وفرض التهجير القسري عليه عبر تدمير المستشفيات ومنع المساعدات الطبية.وأضاف أن "تضحيات الشهداء والأسرى الذين يواجهون خطر قانون الإعدام لن تزيد الشعب إلا إصرارا على كسر إرادة المحتل وانتزاع الحقوق المسنودة بالقانون الدولي والحق التاريخي، رغم الشراكة الأمريكية الاحتلالية التي تحاول شطب القضية الفلسطينية من جدول الأعمال الدولي"وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "الشعب الفلسطيني تمكن بفضل صموده من الدفاع عن حقوقه، والتمسك بهويته الوطنية مع إبداع الأشكال النضالية الملائمة لمواصلة الكفاح حتى تحقيق أهدافه المشروعة".وأضاف الصالحي أن "تجربة يوم الأرض الخالدة شكلت لبنة أساسية في بنيان الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987، لافتا إلى التشابه الكبير بين التجربتين من حيث قوة الإرادة والمشاركة الشعبية الواسعة وأثرهما في توسيع حركة التضامن العربي والعالمي مع القضية الفلسطينية".وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين الفلسطينيين.وأضافت الوزارة في بيان لها بمناسبة ذكرى يوم الأرض، أن هذه الذكرى تأتي في ظل تسارع غير مسبوق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لكل حقوق الشعب الفلسطيني ونوايا الاحتلال إحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية وفرض الوقائع بالقوة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكدت أن يوم الأرض سيبقى شاهدا على عدالة القضية الفلسطينية وعلى عمق الارتباط التاريخي والقانوني وتجذر الشعب الفلسطيني بأرض وطنه فلسطين، وشاهدا على التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني وارتباطه بأرضه، وأن الأرض ستبقى محور النضال الفلسطيني وعنوان الصمود والوحدة الوطنية حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة وتقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية.
https://sarabic.ae/20260330/الرئاسة-الفلسطينية-قانون-إعدام-الأسرى-جريمة-حرب-بحق-الشعب-الفلسطيني-1112118589.html
https://sarabic.ae/20260330/-الكنيست-الإسرائيلي-يقر-مشروع-قانون-يقضي-بإعدام-أسرى-فلسطينيين-1112116705.html
https://sarabic.ae/20260218/مندوب-فلسطين-بالأمم-المتحدة-يحذر-إسرائيل-أمام-خيار-الضم-أو-السلام-1110510726.html
https://sarabic.ae/20260325/وزير-الصناعة-الفلسطيني-التطورات-الإقليمية-أثرت-اقتصاديا-وسياسيا-على-فلسطين-وجمدت-لجنة-غزة--1111913626.html
https://sarabic.ae/20260202/باحث-فلسطيني-شعب-فلسطين-هو-الرابح-الوحيد-من-فتح-معبر-رفح-بالاتجاهين--1109916059.html
أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي

مسؤولان فلسطينيان لـ "سبوتنيك": الذكرى الـ 50 ليوم الأرض محطة تاريخية لتجديد الصمود ورفض التهجير

20:40 GMT 30.03.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيون يحيون ذكرى يوم الأرض بمهرجان جماهيري على حدود غزة
فلسطينيون يحيون ذكرى يوم الأرض بمهرجان جماهيري على حدود غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
تحل اليوم الذكرى الخمسين لـ "يوم الأرض الخالد"، تلك المحطة التي لم تعد مجرد مناسبة وطنية في التقويم الفلسطيني، بل تحولت إلى رمز لوحدة الأرض والهوية والمصير بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم.
فمنذ 30 مارس/آذار عام 1976، حين انتفض الفلسطينيون في الجليل والمثلث والنقب ضد سياسات مصادرة الأراضي والتهجير، كرس هذا اليوم معادلة تاريخية مفادها أن الصراع على الأرض هو جوهر القضية، وأن الإرادة الشعبية هي الصخرة التي تتكسر عليها مخططات الاستيطان.
وتأتي الذكرى الخمسون اليوم في ظل ظروف استثنائية بالغة التعقيد، حيث تقدمت إسرائيل بقوة في سياساتها الاستيطانية، وضمت آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الضفة والقدس، وتستمر في عمليات التهويد، إضافة إلى الحرب الدائرة والمستمرة منذ 2023 في قطاع غزة.
أسرى فلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
الرئاسة الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني
19:46 GMT

محطة تاريخية

قال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن "الذكرى الخمسين ليوم الأرض الخالد تمثل محطة تاريخية قدم فيها الشعب الفلسطيني سيلا من الدماء دفاعا عن أرضه وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال"، مؤكدا أن "ما جرى في المثلث والجليل والنقب جعل من هذا اليوم مثالا لكل أحرار العالم، وبرهانا على استعداد الفلسطينيين لتقديم أرواحهم فداءً لثوابتهم أمام ما يقوم به الاحتلال من محاولات لفرض الاستعمار الاستيطاني ومصادرة الأراضي وسياسات التطهير العرقي والقتل الجماعي".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": "يكتسب يوم الأرض هذا العام أهمية استثنائية كمنطلق لتجديد عهود الوفاء والاستمرار في النضال والمقاومة، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين".
وأشار أبو يوسف إلى أن "هذه الذكرى تأتي في ظل عدوان متواصل وتصاعد لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، عبر التدمير والقتل والحصار ومحاولات الالتفاف على الحقوق الوطنية من خلال الترويج لمشاريع سياسية مشبوهة تتجاهل ضرورة انسحاب جيش الاحتلال وفتح المعابر وإعادة الإعمار".
الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين
18:36 GMT
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "الاحتلال يستغل الظروف الراهنة لتكثيف الاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري للمواطنين، خاصة في القدس المحتلة التي تشهد إغلاقا متواصلا للمسجد الأقصى المبارك ومنع الصلاة فيه وفي الحرم الإبراهيمي الشريف".
ولفت إلى أن "هذا الاستهداف يطال كافة المقدسات الإسلامية والمسيحية كما حدث في منع البطريرك من الوصول لكنيسة القيامة في أحد الشعانين، ضمن محاولات الاحتلال لتقويض الوجود الفلسطيني وتكريس مصادرة الأراضي تحت مسمى أراضي دولة لمنع إقامة الدولة المستقلة".
وشدد الدكتور واصل أبو يوسف على أن ما يجري في مخيمات جنين وطولكرم وقطاع غزة هو حرب شاملة وحرب إبادة مستمرة، تهدف إلى يأس الشعب الفلسطيني وفرض التهجير القسري عليه عبر تدمير المستشفيات ومنع المساعدات الطبية.
Palestinian Ambassador to the United Nations Riyad Mansour - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يحذر: إسرائيل أمام خيار الضم أو السلام
18 فبراير, 22:59 GMT
وأضاف أن "تضحيات الشهداء والأسرى الذين يواجهون خطر قانون الإعدام لن تزيد الشعب إلا إصرارا على كسر إرادة المحتل وانتزاع الحقوق المسنودة بالقانون الدولي والحق التاريخي، رغم الشراكة الأمريكية الاحتلالية التي تحاول شطب القضية الفلسطينية من جدول الأعمال الدولي"

من جانبه قال الدكتور بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن "الشعب الفلسطيني يستلهم في ذكرى يوم الأرض تجربة كفاحية مميزة أثبتت بوضوح قدرة الإرادة الصلبة، والإصرار على مواجهة محاولات الإلغاء والتهجير والنكبة، والملاحقة وكافة الممارسات العنصرية".

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "الشعب الفلسطيني تمكن بفضل صموده من الدفاع عن حقوقه، والتمسك بهويته الوطنية مع إبداع الأشكال النضالية الملائمة لمواصلة الكفاح حتى تحقيق أهدافه المشروعة".
وزير الصناعة الفلسطيني، عرفات عصفور - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
وزير الصناعة الفلسطيني: التطورات الإقليمية أثرت اقتصاديا وسياسيا على فلسطين وجمدت لجنة غزة
25 مارس, 13:15 GMT
وأضاف الصالحي أن "تجربة يوم الأرض الخالدة شكلت لبنة أساسية في بنيان الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 1987، لافتا إلى التشابه الكبير بين التجربتين من حيث قوة الإرادة والمشاركة الشعبية الواسعة وأثرهما في توسيع حركة التضامن العربي والعالمي مع القضية الفلسطينية".

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن "الدرس الأهم المستخلص من هذه المحطات التاريخية يكمن في أن أشكال النضال وأدواته قد تتغير أو تتبدل صعودا وهبوطا، إلا أن المحرك الأساسي المستمر هو الإرادة الوطنية الحرة للشعب الفلسطيني الحي وكفاحه الشعبي المتنوع والمتواصل للوصول إلى كامل حقوقه".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين الفلسطينيين.
بوابة عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، في رفح، مصر، 27 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
باحث فلسطيني: شعب فلسطين هو الرابح الوحيد من فتح معبر رفح بالاتجاهين
2 فبراير, 17:39 GMT
وأضافت الوزارة في بيان لها بمناسبة ذكرى يوم الأرض، أن هذه الذكرى تأتي في ظل تسارع غير مسبوق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لكل حقوق الشعب الفلسطيني ونوايا الاحتلال إحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية وفرض الوقائع بالقوة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ورأت الوزارة أن حلول الذكرى الخمسين ليوم الأرض يأتي في ظل تصعيد خطير في جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واستمرار سياسات الضم التدريجي والتهويد والتطهير العرقي والتهجير القسري، بما يقوض فرص تحقيق السلام ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤكد إصرار حكومة الاحتلال على فرض وقائع جديدة على الأرض تهدف إلى تقويض إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكدت أن يوم الأرض سيبقى شاهدا على عدالة القضية الفلسطينية وعلى عمق الارتباط التاريخي والقانوني وتجذر الشعب الفلسطيني بأرض وطنه فلسطين، وشاهدا على التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني وارتباطه بأرضه، وأن الأرض ستبقى محور النضال الفلسطيني وعنوان الصمود والوحدة الوطنية حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة وتقرير المصير وفق قرارات الشرعية الدولية.
