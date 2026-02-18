مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يحذر: إسرائيل أمام خيار الضم أو السلام

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: دول العالم العربي والإسلامي تفقد الثقة بحلفائها الغربيين بسبب إسرائيل
18:00 GMT
59 د
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
19:00 GMT
29 د
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
19:30 GMT
29 د
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يحذر: إسرائيل أمام خيار الضم أو السلام
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يحذر: إسرائيل أمام خيار الضم أو السلام
وقال المندوب خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة للتطورات في غزة والضفة: "الحكومة الإسرائيلية لا ترغب في وقف إطلاق النار، وتستمر في سياساتها التي تعامل الفلسطينيين كأجانب وتنكر حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية ممارسة معتقداتهم الدينية". وأضاف: "استهدفت إسرائيل دور عبادة للمسلمين والمسيحيين عمرها آلاف السنين، في حين يبقى الفلسطينيون محرومين من ممارسة شعائرهم بحرية وسلام".وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية عبرت عن رفضها للإجراءات الإسرائيلية الرامية لضم الأراضي الفلسطينية، مرحبًا في الوقت نفسه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام.وحذر المندوب من أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة تهدف إلى إشعال انفجار جديد في الضفة الغربية، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالسلام، بينما تعمل إسرائيل على تقويض هذه الجهود.وفي 8 فبراير/شباط، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، على سلسلة قرارات وُصفت بـ"الدراماتيكية" تهدف إلى تعميق الضم الفعلي في الضفة الغربية، وذلك قبيل سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تشمل الملف الإيراني.وذكرت مواقع ووسائل إعلام إسرائيلية، من بينها يديعوت أحرونوت، والقناة 12 الإسرائيلية، أن القرارات دُفعت بقوة من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وصيغت بقيادة "مديرية الاستيطان" في وزارة الأمن، وتهدف إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يحذر: إسرائيل أمام خيار الضم أو السلام

22:59 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 23:04 GMT 18.02.2026)
تابعنا عبر
أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، اليوم الخميس، أن إسرائيل تواجه خيارًا حاسمًا بين تنفيذ عمليات الضم للأراضي الفلسطينية أو السير نحو تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير قد أنقذ العديد من الأرواح، لكنه لم ينه معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال المندوب خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة للتطورات في غزة والضفة: "الحكومة الإسرائيلية لا ترغب في وقف إطلاق النار، وتستمر في سياساتها التي تعامل الفلسطينيين كأجانب وتنكر حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية ممارسة معتقداتهم الدينية". وأضاف: "استهدفت إسرائيل دور عبادة للمسلمين والمسيحيين عمرها آلاف السنين، في حين يبقى الفلسطينيون محرومين من ممارسة شعائرهم بحرية وسلام".
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
الخارجية الفلسطينية: نخشى ضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية قبل اجتماع مجلس السلام
16 فبراير, 21:26 GMT
وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية عبرت عن رفضها للإجراءات الإسرائيلية الرامية لضم الأراضي الفلسطينية، مرحبًا في الوقت نفسه بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام.
وحذر المندوب من أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة تهدف إلى إشعال انفجار جديد في الضفة الغربية، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بالسلام، بينما تعمل إسرائيل على تقويض هذه الجهود.
ولخّص قائلاً إن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تشير إلى أننا وصلنا إلى نهاية الطريق، داعيًا المجتمع الدولي إلى إنهاء الاحتلال وإنقاذ الدولة الفلسطينية.
وفي 8 فبراير/شباط، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، على سلسلة قرارات وُصفت بـ"الدراماتيكية" تهدف إلى تعميق الضم الفعلي في الضفة الغربية، وذلك قبيل سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تشمل الملف الإيراني.
قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": ما يجري في الضفة الغربية ضم فعلي وتمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني
16 فبراير, 17:14 GMT
وذكرت مواقع ووسائل إعلام إسرائيلية، من بينها يديعوت أحرونوت، والقناة 12 الإسرائيلية، أن القرارات دُفعت بقوة من وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وصيغت بقيادة "مديرية الاستيطان" في وزارة الأمن، وتهدف إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.
من جانبها، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن مثل هذه الخطوات التي اتخذتها إسرائيل "تستحق إدانة من المجتمع الدولي وتثير مخاوف جدية".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
