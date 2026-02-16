مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": ما يجري في الضفة الغربية ضم فعلي وتمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:18 GMT
31 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
12:50 GMT
9 د
نبض افريقيا
مشروع محطة الطاقة النووية الإثيوبية الروسية يدخل مرحلة التنفيذ العملي
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
13:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
سوريا... ماذا بعد انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تعمل على تحقيق شروط ترضي روسيا لإنهاء الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فاسيلي جوكوفسكي: المعلم الذي هزمه تلميذه بوشكين وأضاء سماء الأدب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": ما يجري في الضفة الغربية ضم فعلي وتمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": ما يجري في الضفة الغربية ضم فعلي وتمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني
قال الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الخطوة الإسرائيلية بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة تعد في غاية الخطورة... 16.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-16T17:14+0000
2026-02-16T17:14+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
قطاع غزة
حصري
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا الإجراء يحمل في طياته مغزى تجريد الشعب الفلسطيني من حقه في الوجود على أراضي الضفة الغربية، وجعل ذلك مرتبطا بالمفهوم الذي تعمل به إسرائيل على أساس أن الضفة هي يهودا والسامرة.ويرى المسؤول الفلسطيني أن ما يجري على الأرض يأتي في إطار تطور الطابع الإبادي لدولة الاحتلال، وسياق عمل منظومة الاحتلال الإسرائيلية كمنظومة مرتبطة بالإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن نتيجة هذا الإجراء ونفي أحقية وجود الشعب الفلسطيني وادعاء تملك الأراضي توراتيا وسياسيا وقانونيا يمهد الطريق لمشروع تهجير ما أمكن من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، وزيادة الممارسات العدوانية والاستيطانية فيها.وعن موقف المجتمع الدولي، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن المجتمع الدولي أخفق في أهم امتحان إنساني وهو وقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، رغم معرفته بأن إسرائيل تغير الواقع الجغرافي والديموغرافي.وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة بشكل كامل وشريك في عملية التهويد والضم وفي المضمون الإبادي لطبيعة الدولة الإسرائيلية، حيث بإمكان الإدارة الأمريكية وقف هذه الممارسات إذا أرادت ذلك لكنها لا تفعل.وأشار الصالحي إلى أن بيانات التنديد والرفض الدولية لا تكفي لوقف الإبادة والعدوان الإسرائيلي، مشددا على أن الجدية الحقيقية لوقف هذه الممارسات تتطلب الانتقال الفوري لإجراءات وعقوبات رادعة على دولة الاحتلال لثنيها عن هذه السياسة، معتبرًا أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لن يغير شيئا من ممارسات الاحتلال على أرض الواقع ومستقبل الشعب الفلسطيني فيها.وصادقت الحكومة الاسرائيلية، في جلستها أمس الأحد، على قرار يسمح لها بتسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة، لأول مرة منذ نكسة عام 1967.من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الحكومة تصدق للمرة الأولى منذ 1967 على قرارنا لبدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية، مؤكدا أن القرار يتيح تسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة كأملاك لإسرائيل.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.وتتضمن القرارات تغييرات عميقة في إجراءات تسجيل وشراء الأراضي، أبرزها: رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، ما يتيح للجمهور الاطلاع على هوية الملاك والتواصل معهم مباشرة لإتمام صفقات الشراء، بعد أن كانت العملية سرية سابقًا. وإلغاء الحظر على بيع الأراضي للأجانب (غير العرب)، وإلغاء شرط الحصول على تصريح خاص للمعاملات العقارية، ما يزيل العوائق أمام اليهود لشراء العقارات بشكل فردي أو مباشر، دون الحاجة إلى شركات مسجلة في المنطقة.وكانت الأمم المتحدة، سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": ما يجري في الضفة الغربية ضم فعلي وتمهيد لتهجير الشعب الفلسطيني

17:14 GMT 16.02.2026

قال الدكتور بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الخطوة الإسرائيلية بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة تعد في غاية الخطورة وتساوي من الناحية الفعلية فرض السيادة وضم الضفة الغربية بدءا من الأراضي التي أعلن الاحتلال ضمها.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا الإجراء يحمل في طياته مغزى تجريد الشعب الفلسطيني من حقه في الوجود على أراضي الضفة الغربية، وجعل ذلك مرتبطا بالمفهوم الذي تعمل به إسرائيل على أساس أن الضفة هي يهودا والسامرة.
ويرى المسؤول الفلسطيني أن ما يجري على الأرض يأتي في إطار تطور الطابع الإبادي لدولة الاحتلال، وسياق عمل منظومة الاحتلال الإسرائيلية كمنظومة مرتبطة بالإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن نتيجة هذا الإجراء ونفي أحقية وجود الشعب الفلسطيني وادعاء تملك الأراضي توراتيا وسياسيا وقانونيا يمهد الطريق لمشروع تهجير ما أمكن من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، وزيادة الممارسات العدوانية والاستيطانية فيها.
وعن موقف المجتمع الدولي، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن المجتمع الدولي أخفق في أهم امتحان إنساني وهو وقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، رغم معرفته بأن إسرائيل تغير الواقع الجغرافي والديموغرافي.
وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية متواطئة بشكل كامل وشريك في عملية التهويد والضم وفي المضمون الإبادي لطبيعة الدولة الإسرائيلية، حيث بإمكان الإدارة الأمريكية وقف هذه الممارسات إذا أرادت ذلك لكنها لا تفعل.
وأشار الصالحي إلى أن بيانات التنديد والرفض الدولية لا تكفي لوقف الإبادة والعدوان الإسرائيلي، مشددا على أن الجدية الحقيقية لوقف هذه الممارسات تتطلب الانتقال الفوري لإجراءات وعقوبات رادعة على دولة الاحتلال لثنيها عن هذه السياسة، معتبرًا أن الاكتفاء ببيانات الإدانة لن يغير شيئا من ممارسات الاحتلال على أرض الواقع ومستقبل الشعب الفلسطيني فيها.
وصادقت الحكومة الاسرائيلية، في جلستها أمس الأحد، على قرار يسمح لها بتسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة، لأول مرة منذ نكسة عام 1967.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن الحكومة تصدق للمرة الأولى منذ 1967 على قرارنا لبدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية، مؤكدا أن القرار يتيح تسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة كأملاك لإسرائيل.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق على سلسلة قرارات تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية.
وتتضمن القرارات تغييرات عميقة في إجراءات تسجيل وشراء الأراضي، أبرزها: رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، ما يتيح للجمهور الاطلاع على هوية الملاك والتواصل معهم مباشرة لإتمام صفقات الشراء، بعد أن كانت العملية سرية سابقًا. وإلغاء الحظر على بيع الأراضي للأجانب (غير العرب)، وإلغاء شرط الحصول على تصريح خاص للمعاملات العقارية، ما يزيل العوائق أمام اليهود لشراء العقارات بشكل فردي أو مباشر، دون الحاجة إلى شركات مسجلة في المنطقة.
وكانت الأمم المتحدة، سجّلت خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحده، رقما غير مسبوق بلغ 260 هجوما للمستوطنين ضد فلسطينيين. وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك، قُتل ما لا يقل عن 1035 فلسطينيا على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
Заголовок открываемого материала