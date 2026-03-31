تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
إيران تستنزف "توماهوك"... متى تنفد أخطر صواريخ أمريكا في الشرق الأوسط؟
إيران تستنزف "توماهوك"... متى تنفد أخطر صواريخ أمريكا في الشرق الأوسط؟
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد تحليل وثائق الميزانية، أن البحرية الأمريكية قد تفقد مخزونها من صواريخ "توماهوك" قريبا، إذا استمر استخدامها بالمعدل الحالي ضد إيران. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T10:41+0000
2026-03-31T10:41+0000
ووفقا للبيانات، يبلغ المستوى المستهدف للمخزون 3992 صاروخا، حيث أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخا منذ بدء العملية العسكرية، وبناء على ذلك، فإن الترسانة المتبقية ستكفي لمدة 3.7 أشهر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.وبحسب الوثائق، حافظت واشنطن على مخزونها من صواريخ "توماهوك" منذ عام 2019 من خلال إعادة اعتمادها وتحديثها بشكل دوري، ويتم تمديد عمر نحو 250 صاروخا سنويا. ومنذ بدء الإنتاج، تم شراء ما مجموعه 9240 صاروخا. وكانت أعلنت إيران في 28 فبراير/شباط الماضي مقتل 168 طالبة في هجوم أمريكي إسرائيلي على مدرسة في مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزغان، باستخدام صواريخ "توماهوك" الأمريكية.وشدد بقائي على ضرورة معاقبة المسؤولين عن استهداف المدرسة.موسكو: روسيا لن تورد النفط للدول الداعمة لسقف الأسعار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

إيران تستنزف "توماهوك"... متى تنفد أخطر صواريخ أمريكا في الشرق الأوسط؟

10:41 GMT 31.03.2026
© Photo / Public Domainصاروخ توماهوك
صاروخ توماهوك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد تحليل وثائق الميزانية، أن البحرية الأمريكية قد تفقد مخزونها من صواريخ "توماهوك" قريبا، إذا استمر استخدامها بالمعدل الحالي ضد إيران.
ووفقا للبيانات، يبلغ المستوى المستهدف للمخزون 3992 صاروخا، حيث أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخا منذ بدء العملية العسكرية، وبناء على ذلك، فإن الترسانة المتبقية ستكفي لمدة 3.7 أشهر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
وبحسب الوثائق، حافظت واشنطن على مخزونها من صواريخ "توماهوك" منذ عام 2019 من خلال إعادة اعتمادها وتحديثها بشكل دوري، ويتم تمديد عمر نحو 250 صاروخا سنويا. ومنذ بدء الإنتاج، تم شراء ما مجموعه 9240 صاروخا.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
الخارجية الإيرانية تكشف نوع الصاروخ الذي ضرب مدرسة "ميناب" جنوبي إيران
11 مارس, 21:39 GMT
وكانت أعلنت إيران في 28 فبراير/شباط الماضي مقتل 168 طالبة في هجوم أمريكي إسرائيلي على مدرسة في مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزغان، باستخدام صواريخ "توماهوك" الأمريكية.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أوضح من خلالها أن "الهجوم (على المدرسة في مدينة ميناب) بصاروخ توماهوك أمريكي مزدوج، أدى لمقتل 168 ملاكا إيرانيا صغيرا بمدينة ميناب في 28 فبراير 2026، جريمة حرب صارخة لا تغتفر، وينبغي ألا تمر دون عقاب".

وشدد بقائي على ضرورة معاقبة المسؤولين عن استهداف المدرسة.
