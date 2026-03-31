إيران تستنزف "توماهوك"... متى تنفد أخطر صواريخ أمريكا في الشرق الأوسط؟
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد تحليل وثائق الميزانية، أن البحرية الأمريكية قد تفقد مخزونها من صواريخ "توماهوك" قريبا، إذا استمر استخدامها بالمعدل الحالي ضد إيران. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
ووفقا للبيانات، يبلغ المستوى المستهدف للمخزون 3992 صاروخا، حيث أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخا منذ بدء العملية العسكرية، وبناء على ذلك، فإن الترسانة المتبقية ستكفي لمدة 3.7 أشهر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.وبحسب الوثائق، حافظت واشنطن على مخزونها من صواريخ "توماهوك" منذ عام 2019 من خلال إعادة اعتمادها وتحديثها بشكل دوري، ويتم تمديد عمر نحو 250 صاروخا سنويا. ومنذ بدء الإنتاج، تم شراء ما مجموعه 9240 صاروخا. وكانت أعلنت إيران في 28 فبراير/شباط الماضي مقتل 168 طالبة في هجوم أمريكي إسرائيلي على مدرسة في مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزغان، باستخدام صواريخ "توماهوك" الأمريكية.وشدد بقائي على ضرورة معاقبة المسؤولين عن استهداف المدرسة.
كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد تحليل وثائق الميزانية، أن البحرية الأمريكية قد تفقد مخزونها من صواريخ "توماهوك" قريبا، إذا استمر استخدامها بالمعدل الحالي ضد إيران.
ووفقا للبيانات، يبلغ المستوى المستهدف للمخزون 3992 صاروخا، حيث أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخا منذ بدء العملية العسكرية، وبناء على ذلك، فإن الترسانة المتبقية ستكفي لمدة 3.7 أشهر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.
وبحسب الوثائق، حافظت واشنطن على مخزونها من صواريخ "توماهوك" منذ عام 2019 من خلال إعادة اعتمادها وتحديثها بشكل دوري، ويتم تمديد عمر نحو 250 صاروخا سنويا. ومنذ بدء الإنتاج، تم شراء ما مجموعه 9240 صاروخا.
وكانت أعلنت إيران في 28 فبراير/شباط الماضي مقتل 168 طالبة في هجوم أمريكي إسرائيلي على مدرسة في مدينة ميناب التابعة لمحافظة هرمزغان، باستخدام صواريخ "توماهوك" الأمريكية.
ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أوضح من خلالها أن "الهجوم (على المدرسة في مدينة ميناب) بصاروخ توماهوك أمريكي مزدوج، أدى لمقتل 168 ملاكا إيرانيا صغيرا بمدينة ميناب في 28 فبراير 2026، جريمة حرب صارخة لا تغتفر، وينبغي ألا تمر دون عقاب".
وشدد بقائي على ضرورة معاقبة المسؤولين عن استهداف المدرسة.