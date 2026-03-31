موسكو: روسيا لن تورد النفط للدول الداعمة لسقف الأسعار
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تورد النفط للدول الداعمة لسقف الأسعار. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T05:27+0000
وقال رودينكو ردا على سؤال حول ما إذا كانت آفاق شراء النفط الروسي، الذي أعلنت تايلاند سابقا استعدادها له، قد نوقش مع دول غير صديقة، مثل اليابان: "يشهد سوق الطاقة حاليًا تقلبات كبيرة، مع نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار. و مع ذلك، فإن الحكومة اليابانية ملتزمة بتعهداتها بفرض سقف سعري على النفط الروسي المنشأ، وهو إجراء مناهض للسوق و يُعطّل سلاسل التوريد".
وقال رودينكو ردا على سؤال حول ما إذا كانت آفاق شراء النفط الروسي، الذي أعلنت تايلاند سابقا استعدادها له، قد نوقش مع دول غير صديقة، مثل اليابان: "يشهد سوق الطاقة حاليًا تقلبات كبيرة، مع نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار. و مع ذلك، فإن الحكومة اليابانية ملتزمة بتعهداتها بفرض سقف سعري على النفط الروسي المنشأ، وهو إجراء مناهض للسوق و يُعطّل سلاسل التوريد".
وأضاف في مقابلة مع صحيفة" إزفستيا" الروسية: "روسيا لن تورد النفط للدول الداعمة لهذه الخطط الاستفزازية".
وفي وقت سابق، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحظر المفروض على توريد النفط ومشتاقته بموجب سقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية حتى 30 يونيو/حزيران 2026.
أكد ميتسوهيرو كيمورا، رئيس منظمة "إيسوي كاي" اليابانية، أن بلاده "تتصرف بحماقة وتضيع فرصتها برفضها النفط الروسي، على الرغم من الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية".
ومنذ بداية الصراع في الشرق الأوسط في أواخر فبراير/ شباط الماضي، صرحت السلطات اليابانية، وخاصة وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي، بأن طوكيو "لن تراجع سياستها المتعلقة بالعقوبات تجاه روسيا"، على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة رفعت جزئيًا العقوبات المفروضة ضد النفط الروسي، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلعة.
وتعتمد اليابان بنسبة 94% على إمدادات النفط من الشرق الأوسط، والتي يمر معظمها عبر مضيق هرمز، حيث توقفت حركة الملاحة بشكل شبه كامل. وفي 16 مارس/ آذار الجاري، بدأت اليابان بسحب 80 مليون برميل من النفط من احتياطياتها، أي ما يعادل مخزونًا نفطيًا يكفي لمدة 45 يومًا.