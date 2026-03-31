موسكو: روسيا لن تورد النفط للدول الداعمة لسقف الأسعار

موسكو: روسيا لن تورد النفط للدول الداعمة لسقف الأسعار

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لن تورد النفط للدول الداعمة لسقف الأسعار. 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T05:27+0000

2026-03-31T05:27+0000

2026-03-31T05:27+0000

وقال رودينكو ردا على سؤال حول ما إذا كانت آفاق شراء النفط الروسي، الذي أعلنت تايلاند سابقا استعدادها له، قد نوقش مع دول غير صديقة، مثل اليابان: "يشهد سوق الطاقة حاليًا تقلبات كبيرة، مع نقص في الإمدادات وارتفاع الأسعار. و مع ذلك، فإن الحكومة اليابانية ملتزمة بتعهداتها بفرض سقف سعري على النفط الروسي المنشأ، وهو إجراء مناهض للسوق و يُعطّل سلاسل التوريد".وفي وقت سابق، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحظر المفروض على توريد النفط ومشتاقته بموجب سقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية حتى 30 يونيو/حزيران 2026.أكد ميتسوهيرو كيمورا، رئيس منظمة "إيسوي كاي" اليابانية، أن بلاده "تتصرف بحماقة وتضيع فرصتها برفضها النفط الروسي، على الرغم من الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية".وتعتمد اليابان بنسبة 94% على إمدادات النفط من الشرق الأوسط، والتي يمر معظمها عبر مضيق هرمز، حيث توقفت حركة الملاحة بشكل شبه كامل. وفي 16 مارس/ آذار الجاري، بدأت اليابان بسحب 80 مليون برميل من النفط من احتياطياتها، أي ما يعادل مخزونًا نفطيًا يكفي لمدة 45 يومًا.فوتشيتش يعرب عن امتنانه لبوتين على استمرار إمدادات الغاز الروسيالنفط يرتفع لليوم الرابع على التوالي بعد خفض الإمدادات جراء الحرب على إيران

https://sarabic.ae/20260330/صندوق-النقد-الدولي-تداعيات-الحرب-على-إيران-تسببت-بصدمة-في-الاقتصاد-العالمي-1112122094.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم