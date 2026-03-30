صندوق النقد الدولي: تداعيات الحرب على إيران تتسبب بصدمة في الاقتصاد العالمي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
صندوق النقد الدولي: تداعيات الحرب على إيران تتسبب بصدمة في الاقتصاد العالمي
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات اقتصادية كبيرة للدول الواقعة في مناطق المواجهة. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات اقتصادية كبيرة للدول الواقعة في مناطق المواجهة.
وأضاف أن "الصراع الدائر في الشرق الأوسط أثر سلبا على التوقعات المستقبلية لعدد من الاقتصادات التي كانت قد بدأت مؤخرا في التعافي من أزمات سابقة"، بحسب وسائل إعلام غربية .
وأوضح الصندوق أن الحرب التي اندلعت عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في شباط/28 فبراير، أحدثت صدمة عالمية متفاوتة التأثير بين الدول، إلى جانب مساهمتها في تشديد الأوضاع المالية عالميا.
المستشار الألماني: تداعيات حرب إيران قد تضاهي "أزمة كوفيد" على أوروبا
14:59 GMT
وفي السياق ذاته، حذرت ألمانيا، اليوم الاثنين، من أن تداعيات الحرب في إيران على أوروبا قد تكون مشابهة لتأثير جائحة كوفيد-19، في ظل المخاوف من انعكاسات اقتصادية واسعة تشمل الطاقة وسلاسل الإمداد.
وقال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن بلاده ستسهم في الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب، في إطار الجهود الدولية لضمان استقرار أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية.
كما دعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار من أجل إنهاء الحرب في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن الحلول السياسية تظل السبيل الأمثل لتجنب تفاقم الأوضاع وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
إعلام: سريلانكا تجري مع روسيا مفاوضات لشراء الوقود
11:13 GMT
وارتفعت أسعار الطاقة، في مارس/آذار الجاري، على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، الذي أدّى إلى إغلاق مضيق هرمز وانخفاض إنتاج النفط من قبل بعض دول المنطقة.
ومضيق هرمز هو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز المسال للسوق العالمية من دول الخليج، إذ يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية و الغاز الطبيعي المسال.
السعودية: النفط قد يتجاوز 180 دولارا إذا استمرت الحرب حتى أبريل
20 مارس, 08:13 GMT
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
