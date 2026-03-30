إعلام: سريلانكا تجري مع روسيا مفاوضات لشراء الوقود
2026-03-30T11:13+0000
https://sarabic.ae/20260322/غازبروم-احتياطيات-الغاز-في-مرافق-التخزين-الجوفية-الأوروبية-انخفضت-إلى-285-1111801408.html
أفادت وكالة أنباء غربية، اليوم الاثنين، نقلا عن مايورو نيتيكوماراغو، المدير التنفيذي لشركة "سيلان" للبترول (الشركة الحكومية للبترول في سريلانكا)، بأن الشركة تجري مفاوضات مع روسيا بشأن شراء البنزين ووقود الديزل.
وقال نيتيكوماراغو: "إن تنفيذ هذه العملية سيتم حصريًا بشروط تجارية"، مؤكدًا أن سلطات روسيا تدعم شحن هذه المنتجات النفطية.
وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، أن جميع دول جنوب شرق آسيا تقريبا تتجه إلى روسيا للحصول على إمدادات الطاقة
بسبب الأزمة في الشرق الأوسط.
وأفاد الرئيس السريلانكي، أنورا كومارا ديساناياكي، بأنه يشعر بالامتنان على استعداد روسيا لتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين بلدين.
وارتفعت أسعار الطاقة، في مارس/آذار الجاري، على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط، الذي أدّى إلى إغلاق مضيق هرمز وانخفاض إنتاج النفط من قبل بعض دول المنطقة.
ومضيق هرمز هو طريق رئيسي لإمدادات النفط والغاز المسال للسوق العالمية من دول الخليج، إذ يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والمنتجات البترولية و الغاز الطبيعي المسال.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.