موسكو: دول جنوب شرق آسيا تطلب من روسيا الحصول على إمدادات الطاقة
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الطاقة الروسي، رومان مارشافين، أن جميع دول جنوب شرق آسيا تقريبا تتجه إلى روسيا للحصول على إمدادات الطاقة بسبب الأزمة في الشرق الأوسط. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
طهران لواشنطن: لن تروا أسعار النفط السابقة مجدداالكرملين: قرار بناء محطة للطاقة النووية في فيتنام حل متقدم
وأجاب مارشافين عن سؤال وكالة "سبوتنيك" حول الدول التي تتجه إلى روسيا للحصول على إمدادات الطاقة، قائلا: "جميع دول جنوب شرق آسيا تقريبا تتقدم بالطلب".
وتابع مجيبًا عن سؤال حول نوع الإمدادات التي تهتم بها سريلانكا: "إمدادات الطاقة، ليس النفط فقط، بل غيره أيضاً، ولا نعرف الكميات بعد".
أعلن المتحدث باسم الحكومة السريلانكية، ناليندا جاياتيسا، أن سريلانكا بدأت محادثات حكومية مع روسيا بشأن قضية الوقود.
في وقت سابق، صرّحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا كايسا إيتكونن، أنه تم تأجيل عرض خطة حظر استيراد النفط الروسي، ولم يتم تحديد موعد جديد بعد، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.
وكان صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن دول الاتحاد الأوروبي ستنضم إلى آخر قائمة الانتظار للحصول على إمدادات الطاقة الروسية.