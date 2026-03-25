الكرملين: قرار بناء محطة للطاقة النووية في فيتنام حل متقدم
وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، القرار الذي اتخذته روسيا وفيتنام ببناء محطة للطاقة النووية في الجمهورية بأنه حال متقدم جدا. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين: "تعاون مثمر للغاية ومتعدد الأوجه في مجالات متنوعة، وهو حل رائد لبناء محطة للطاقة النووية في فيتنام".وكانت روسيا وفيتنام وقعتا، في وقت سابق، اتفاق تعاون لبناء محطة طاقة نووية في جمهورية فيتنام الاشتراكية.وشارك رئيس الوزارء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ورئيس الوزراء الفيتنامي، فام مين تين، والمدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، ورئيس مكتب الحكومة الفيتنامية، تشان فان شون، في حفل توقيع الاتفاق.
