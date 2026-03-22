https://sarabic.ae/20260322/غازبروم-احتياطيات-الغاز-في-مرافق-التخزين-الجوفية-الأوروبية-انخفضت-إلى-285-1111801408.html

"غازبروم": احتياطيات الغاز في مرافق التخزين الجوفية الأوروبية تنخفض إلى 28.5%

سبوتنيك عربي

أفادت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأحد، بأن احتياطيات مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا انخفضت إلى 28.5% في 20 مارس/ آذار. 22.03.2026, سبوتنيك عربي

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

قطع إمداد الغاز

مخزونات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101481/04/1014810465_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_d494758d80c48390769aa99fba497e96.jpg

وقالت الشركة في بيان لها: "انخفضت احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية إلى 28.5%، وفقًا لبيانات شركة Gas Infrastructure Europe اعتبارًا من 20 مارس".علاوة على ذلك، فإن مستوى الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أكبر الدول المستهلكة للغاز أقل من المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال، لا يتبقى في مرافق التخزين في هولندا سوى 6.8% فقط من احتياطيات الغاز في البلاد.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.إيران تضع شرطا لعبور مضيق هرمز مع استبعاد "الأعداء"دميترييف: حلفاء روسيا وخصومها يقدرون دورها كمصدر موثوق للطاقة في ظل اضطرابات سلاسل التوريد

https://sarabic.ae/20260320/السعودية-النفط-قد-يتجاوز-180-دولارا-إذا-استمرت-الحرب-حتى-أبريل-1111698084.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

