دميترييف: حلفاء روسيا وخصومها يقدرون دورها كمصدر موثوق للطاقة في ظل اضطرابات سلاسل التوريد
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن شركاء روسيا وخصومها... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T08:18+0000
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن شركاء روسيا وخصومها سيُقدّرون دورها كمُصدّر للموارد الأساسية، في ظل النقص العالمي واضطراب سلاسل التوريد.
وكتب دميترييف عبر حسابه على منصة "إكس": "مع دخول العالم عصر النقص وانهيار سلاسل التوريد العالمية، سيُقدّر شركاء روسيا وخصومها، على حد سواء، دورها المحوري كواحدة من أكبر ثلاثة مُورّدين للنفط والغاز والهيليوم والأسمدة والحبوب وغيرها من الموارد والمنتجات الأساسية في العالم".
وتشهد أسعار الوقود ارتفاعًا في معظم الدول نتيجة الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى السوق العالمية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.