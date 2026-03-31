"روستيخ" نطور أول ميكروسكوب ليزري روسي لدراسة خلايا السرطان بدقة فائقة
"روستيخ" نطور أول ميكروسكوب ليزري روسي لدراسة خلايا السرطان بدقة فائقة
بدأ مركز ألمازوف الوطني للأبحاث الطبية في روسيا، وهو أكبر منشأة طبية في البلاد، باستخدام مجهر ليزري متطور، طورته شركة شفابي القابضة التابعة لشركة “روستيخ"،... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T15:53+0000
2026-03-31T15:53+0000
2026-03-31T15:53+0000
يكمن الابتكار الأساسي للميكروسكوب في مبدأ تشغيله القائم على مجهر التداخل الليزري، والذي يتيح فحص الخلايا السليمة والخلايا السرطانية على حد سواء دون إلحاق أي ضرر بها. يُوفر هذا النهج غير المُتلف بيانات أكثر موثوقية حول بنية الخلية وحالتها الوظيفية مقارنةً بأساليب المجهر التقليدية. وأشارت فاليريا تونكوشكوروفا، مديرة تطوير المشاريع الطبية في شفابي، قائلةً: "هذا أول مجهر ليزر تداخلي في روسيا يتميز بدقة فائقة في تصوير البنية الداخلية للخلايا. لا يوجد له مثيل لا داخل روسيا ولا خارجها. المنتجات الأجنبية المماثلة أقل كفاءة من حيث الجمع الأمثل بين سرعة توليد الصورة وجودة التصوير". كما اكتشف الباحثون أن مادة الكيتوزان، المستخدمة في أدوية السرطان، لها تأثير سام على الخلايا، ويمكنها تعطيل وظائف خلايا الدم أو التسبب في موتها، وقد ساعدت هذه الدراسة في تحديد الحد الأدنى المسموح به لتركيز الكيتوزان في الأدوية.إلى جانب أبحاث الأورام، تمتد إمكانيات مجهر الليزر لتشمل مجالات علمية متنوعة، منها: أبحاث الإلكترونيات، وعلوم المواد، والطب، وتصنيع الأجهزة البصرية."روستيخ" تطور "فيروسات ذكية" بديلة للمضادات الحيوية في الطب والزراعة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, جامعات روسية, الصحة, دراسات, مجهر, ليزر
"روستيخ" نطور أول ميكروسكوب ليزري روسي لدراسة خلايا السرطان بدقة فائقة
بدأ مركز ألمازوف الوطني للأبحاث الطبية في روسيا، وهو أكبر منشأة طبية في البلاد، باستخدام مجهر ليزري متطور، طورته شركة شفابي القابضة التابعة لشركة “روستيخ"، وذلك لتعزيز أبحاث علاج السرطان، ما يمثل إنجازا هاما في مجال التكنولوجيا الطبية الروسية.
يكمن الابتكار الأساسي للميكروسكوب في مبدأ تشغيله القائم على مجهر التداخل الليزري، والذي يتيح فحص الخلايا السليمة والخلايا السرطانية على حد سواء دون إلحاق أي ضرر بها. يُوفر هذا النهج غير المُتلف بيانات أكثر موثوقية حول بنية الخلية وحالتها الوظيفية مقارنةً بأساليب المجهر التقليدية.
وأشارت فاليريا تونكوشكوروفا، مديرة تطوير المشاريع الطبية في شفابي، قائلةً: "هذا أول مجهر ليزر تداخلي في روسيا يتميز بدقة فائقة في تصوير البنية الداخلية للخلايا. لا يوجد له مثيل لا داخل روسيا ولا خارجها. المنتجات الأجنبية المماثلة أقل كفاءة من حيث الجمع الأمثل بين سرعة توليد الصورة وجودة التصوير".
وقد تأكدت الخصائص الفريدة للجهاز خلال الاختبارات التي أُجريت في مركز ألمازوف، وقد استخدم علماء المركز المجهر بالفعل لإجراء أبحاث أساسية.
كما اكتشف الباحثون أن مادة الكيتوزان، المستخدمة في أدوية السرطان، لها تأثير سام على الخلايا، ويمكنها تعطيل وظائف خلايا الدم أو التسبب في موتها، وقد ساعدت هذه الدراسة في تحديد الحد الأدنى المسموح به لتركيز الكيتوزان في الأدوية.
إلى جانب أبحاث الأورام، تمتد إمكانيات مجهر الليزر لتشمل مجالات علمية متنوعة، منها: أبحاث الإلكترونيات، وعلوم المواد، والطب، وتصنيع الأجهزة البصرية.