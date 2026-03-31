"روستيخ" نطور أول ميكروسكوب ليزري روسي لدراسة خلايا السرطان بدقة فائقة

عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
الاندماج أو الترحيل: لماذا تتأهب ألمانيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين.. بين القانون والسياسة والتصفية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260331/روستيخ-نطور-أول-ميكروسكوب-ليزري-روسي-لدراسة-خلايا-السرطان-بدقة-فائقة-1112151849.html
"روستيخ" نطور أول ميكروسكوب ليزري روسي لدراسة خلايا السرطان بدقة فائقة
سبوتنيك عربي
بدأ مركز ألمازوف الوطني للأبحاث الطبية في روسيا، وهو أكبر منشأة طبية في البلاد، باستخدام مجهر ليزري متطور، طورته شركة شفابي القابضة التابعة لشركة "روستيخ"،... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T15:53+0000
2026-03-31T15:53+0000
العالم
روسيا
جامعات روسية
الصحة
دراسات
مجهر
ليزر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/05/1075566848_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_8b6c806153330cb406d547376fcbc521.jpg
https://sarabic.ae/20260330/طباعة-الأجزاء-البشرية-في-روسيا-ثورة-طبية-تنقذ-حياة-الإنسان----1112106840.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/05/1075566848_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_798e6c214fbc017dae62fc05144d191d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:53 GMT 31.03.2026
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورطور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول مسدس نسيج روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بدأ مركز ألمازوف الوطني للأبحاث الطبية في روسيا، وهو أكبر منشأة طبية في البلاد، باستخدام مجهر ليزري متطور، طورته شركة شفابي القابضة التابعة لشركة “روستيخ"، وذلك لتعزيز أبحاث علاج السرطان، ما يمثل إنجازا هاما في مجال التكنولوجيا الطبية الروسية.
يكمن الابتكار الأساسي للميكروسكوب في مبدأ تشغيله القائم على مجهر التداخل الليزري، والذي يتيح فحص الخلايا السليمة والخلايا السرطانية على حد سواء دون إلحاق أي ضرر بها. يُوفر هذا النهج غير المُتلف بيانات أكثر موثوقية حول بنية الخلية وحالتها الوظيفية مقارنةً بأساليب المجهر التقليدية.
وأشارت فاليريا تونكوشكوروفا، مديرة تطوير المشاريع الطبية في شفابي، قائلةً: "هذا أول مجهر ليزر تداخلي في روسيا يتميز بدقة فائقة في تصوير البنية الداخلية للخلايا. لا يوجد له مثيل لا داخل روسيا ولا خارجها. المنتجات الأجنبية المماثلة أقل كفاءة من حيث الجمع الأمثل بين سرعة توليد الصورة وجودة التصوير".

وقد تأكدت الخصائص الفريدة للجهاز خلال الاختبارات التي أُجريت في مركز ألمازوف، وقد استخدم علماء المركز المجهر بالفعل لإجراء أبحاث أساسية.

كما اكتشف الباحثون أن مادة الكيتوزان، المستخدمة في أدوية السرطان، لها تأثير سام على الخلايا، ويمكنها تعطيل وظائف خلايا الدم أو التسبب في موتها، وقد ساعدت هذه الدراسة في تحديد الحد الأدنى المسموح به لتركيز الكيتوزان في الأدوية.
إلى جانب أبحاث الأورام، تمتد إمكانيات مجهر الليزر لتشمل مجالات علمية متنوعة، منها: أبحاث الإلكترونيات، وعلوم المواد، والطب، وتصنيع الأجهزة البصرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала