طباعة الأجزاء البشرية في روسيا... ثورة طبية تنقذ حياة الإنسان

اعتمدت روسيا أول معيار "غوست" للطباعة الحيوية، وهي عملية إنتاج الأنسجة والأعضاء الحية باستخدام طابعة متخصصة ثلاثية الأبعاد. 30.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال فيودور سيناتوف، مدير معهد الهندسة الطبية الحيوية في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية الروسية (ميسيس)، لوكالة "سبوتنيك": "يركز مختبر هندسة الأنسجة والطب التجديدي، التابع لمعهدنا، بشكل خاص على الطباعة الحيوية، إنه أحد أقوى الفرق في روسيا، ويتمتع بسمعة عالمية مرموقة".وأشار إلى أنه لم تُجر سوى بضع عمليات مماثلة في بلدان أخرى. ومن الجدير بالذكر أن كلًا من الطابعات الحيوية والروبوتات التي يستخدمها المتخصصون الروس مطورة محليًا، حيث يتم تصنيع 90-95% من مكوناتها محليًا.الطباعة المسطحة، ثم الأنبوبيةلا تزال الطباعة الحيوية تقنية غير متاحة على نطاق واسع، ووفقا لسيناتوف، يمكن تقسيم تطورها إلى 3 مراحل رئيسية:وأوضح: "لماذا يطبع الجميع الأشياء المسطحة أولًا، ثم الأنبوبية، ثم المعقدة؟ إذا كان الشيء مسطحًا نسبيًا - كجلد مطبوع ومطعّم على جسم الإنسان، أو مطبوع مباشرة عليه - فإن الخلايا تحتاج إلى البقاء. ولكي تبقى، تحتاج إلى الحصول على العناصر الغذائية عبر الجهاز الدوري(الأوعية الدموية)، إذا كان الشيء رقيقًا، كالجلد، فإن أوعيتنا الدموية الطبيعية لديها الوقت الكافي للنمو فيه، وبالتالي سيبقى النسيج المطبوع حيًا. أما إذا كان الشيء كبيرًا، كالغدة الدرقية المتضخمة، فلن يكون لديه الوقت الكافي لتكوين أوعية دموية قبل موت الخلايا. لذلك، نحتاج أولاً إلى تعلم كيفية طباعة أوعية دموية مستقرة. العالم بأسره حاليًا في المرحلة الثانية. وبمجرد حل هذه المشكلة، سننتقل إلى المرحلة الثالثة".معيار "غوست" للأعضاء المصغرةلا تزال التحديات كثيرة. ويعمل فريق متعدد التخصصات واسع النطاق، يضم مهندسين وكيميائيين وعلماء مواد وأحياء وأطباء ومتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، على معالجتها. ويعمل المحامون حاليًا على توفير أساس قانوني لتطبيق هذه التقنية الواعدة. ويعدّ المعيار الوطني الذي ينظم الطباعة الحيوية خطوة في هذا الاتجاه، وفقا لمؤلفي الوثيقة الجديدة. ويعدّ التوحيد القياسي أساسيًا لاختبار الأدوية وتطوير حلول مخصصة للمرضى، وسيسهم وجود إطار تنظيمي في تحسين قابلية تكرار النتائج، وتسريع نقل التقنيات من المختبرات إلى الممارسة السريرية، وضمان سلامة الحلول المطوّرة، وذلك وفقا للجامعة الروسية "ميسيس".ويعتقد القائمون على تطوير هذه الوثيقة الجديدة أنها ستساعد في التغلب على المخاوف التي عادةً ما تنشأ عند ظهور الابتكارات الطبية. ويبقى أن نرى ما إذا كانت الوثيقة الجديدة ستدعم فعلاً تطوير الطباعة الحيوية في روسيا، أو على الأقل لن تعيقها.علماء روس يكتشفون هوائيا لتزويد الطائرات بالإنترنتروسيا تعمل على بناء محطة بحثية في القطب الجنوبي

