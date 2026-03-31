قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين... بين القانون والسياسة والتصفية

تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد تصويت 62 عضوًا لصالحه مقابل 48 معارضًا وامتناع عضو واحد. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
قانون المشنقة كما تصفه المؤسسات الفلسطينية، أثار جدلًا واسعًا على المستوى السياسي والقانوني، وكان له صدى واسع إقليميًا ودوليًا، حيث انتقدته دول وحكومات.ويثير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إشكاليات قانونية عميقة، خاصة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، إذ يُعد مخالفًا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، التي تنظم أوضاع الأسرى في النزاعات المسلحة.وأضاف أن القانون يتعارض بشكلٍ صارخ مع القوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تنظم كيفية التعامل مع أسرى الحرب.وأوضح أن هذا القانون تم تفصيله على مقاس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ليستهدف الفلسطينيين فقط، دون أن يشمل الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين، ما يجعله قانونًا عنصريًا بامتياز.وأكد أن القانون الجديد يتعارض حتى مع القوانين الأساسية الإسرائيلية، لأنه صيغ خصيصًا ليستهدف الفلسطينيين دون الإسرائيليين، ما يجعله قانونًا عنصريًا ينسف ادعاءات إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية حديثة.
13:56 GMT 31.03.2026
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
أقرّ الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد تصويت 62 عضوًا لصالحه مقابل 48 معارضًا وامتناع عضو واحد.
قانون المشنقة كما تصفه المؤسسات الفلسطينية، أثار جدلًا واسعًا على المستوى السياسي والقانوني، وكان له صدى واسع إقليميًا ودوليًا، حيث انتقدته دول وحكومات.
ويثير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين إشكاليات قانونية عميقة، خاصة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، إذ يُعد مخالفًا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، التي تنظم أوضاع الأسرى في النزاعات المسلحة.
في هذا السياق، قال أمجد النجار، الناطق باسم نادي الأسير الفلسطيني، إن تصديق الكنيست الإسرائيلي على "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم هو "قمة العنصرية والإجرام"، داعيًا في الوقت نفسه لتحرك عربي ودولي لإسقاط هذا القانون.
وأضاف أن القانون يتعارض بشكلٍ صارخ مع القوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تنظم كيفية التعامل مع أسرى الحرب.

بدوره، قال الدكتور علي الأعور، خبير الشؤون الإسرائيلية: إن "إقرار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعكس مدى انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف وتصاعد العنصرية داخله".

وأوضح أن هذا القانون تم تفصيله على مقاس وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ليستهدف الفلسطينيين فقط، دون أن يشمل الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين، ما يجعله قانونًا عنصريًا بامتياز.

من جهته، قال الدكتور أحمد رفيق عوض، أستاذ العلوم السياسية: إن "التشريع الذي أقره الكنيست لا يتمتع بأي شرعية قانونية، لأنه يتعلق بأرض محتلة هي الضفة الغربية".

وأكد أن القانون الجديد يتعارض حتى مع القوانين الأساسية الإسرائيلية، لأنه صيغ خصيصًا ليستهدف الفلسطينيين دون الإسرائيليين، ما يجعله قانونًا عنصريًا ينسف ادعاءات إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية حديثة.
