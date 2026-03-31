مصرع 29 شخصا على متن طائرة أنتونوف أن-26 – الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن وفاة ستة من أفراد الطاقم و23 راكباً كانوا على متن طائرة أنتونوف أن-26، التي انقطع الاتصال بها فوق شبه جزيرة... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، يوم الثلاثاء، عن انقطاع الاتصال بطائرة النقل العسكرية أنتونوف أن-26، التي كانت تقوم برحلة مجدولة فوق شبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة في بيان: "عثر فريق البحث والإنقاذ على موقع تحطم طائرة أنتونوف أن-26. وبحسب التقارير الواردة من الموقع، فقد لقي ستة من أفراد الطاقم و23 راكباً كانوا على متنها حتفهم".ويُعزى السبب الأولي للتحطم إلى عطل فني.وأفاد مصدرٌ من موقع الحادث لوكالة "سبوتنيك"، أن طائرة أنتونوف-26 التي تحطمت في شبه جزيرة القرم اصطدمت بجرف صخري.
https://sarabic.ae/20260331/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-مالايا-كورتشاكوفكا-في-مقاطعة-سومي--وزارة-الدفاع-1112129825.html
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن وفاة ستة من أفراد الطاقم و23 راكباً كانوا على متن طائرة أنتونوف أن-26، التي انقطع الاتصال بها فوق شبه جزيرة القرم.
