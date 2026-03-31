واشنطن ترفع العقوبات عن 3 سفن تجارية تحمل العلم الروسي
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في بيان له، رفع العقوبات عن 3 سفن تحمل العلم الروسي. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في بيان له، رفع العقوبات عن 3 سفن تحمل العلم الروسي.
وجاء في البيان: "تم رفع سفينة الحاويات "فيسكو مونيرون" تحمل العلم الروسي، من قائمة العقوبات، بالإضافة إلى سفينة الشحن "فيسكو ماجادان"، والسفينة "إس في نيكولاي"".
وكانت القيادة الأوروبية الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق، أن السلطات الأمريكية احتجزت ناقلة النفط الروسية "مارينيرا" شمالي المحيط الأطلسي لـ"انتهاكها العقوبات الأمريكية". وأكدت وزارة النقل الروسية أن صعود الجيش الأمريكي على متن "مارينيرا" في عرض البحر يعدّ انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وردت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "ندعو واشنطن إلى العودة إلى الامتثال للمعايير والمبادئ الأساسية للملاحة البحرية الدولية، والتوقف فورا عن أعمالها غير القانونية ضد السفينة "مارينيرا"، وكذلك السفن الأخرى التي تقوم بأنشطة مشروعة في أعالي البحار".