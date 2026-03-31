تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
لافروف لنظيره العماني: روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حل للوضع المحيط بإيران
لافروف لنظيره العماني: روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حل للوضع المحيط بإيران
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عبر بيان لها، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره العماني، أكد أن روسيا مستعدة... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني: "خلال المكالمة، استمر النقاش حول الأزمة المحيطة بإيران، مع التركيز على إيجاد سبل لإنهاء العمليات العسكرية الناجمة عن العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر".وتردّ إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.هيئة العمليات البحرية البريطانية: التهديد في الخليج ومضيق هرمز لا يزال حرجاوزير النقل المصري ينفي استهداف سفينة مصرية في مضيق هرمز
لافروف لنظيره العماني: روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حل للوضع المحيط بإيران

© Sputnik . Ramil Sitdikov / اجتماع وزيري خارجية روسيا الاتحادية وسلطنة عمان
اجتماع وزيري خارجية روسيا الاتحادية وسلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عبر بيان لها، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره العماني، أكد أن روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حل للوضع المحيط بإيران.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني: "خلال المكالمة، استمر النقاش حول الأزمة المحيطة بإيران، مع التركيز على إيجاد سبل لإنهاء العمليات العسكرية الناجمة عن العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر".
وأضاف: "أكد سيرغي لافروف استعداد روسيا لتيسير البحث عن حلول وسط".
انتهاء المرحلة الأولى من مناورات السيطرة الذكية على مضيق هرمز التي نفذتها القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
قائد القوات البحرية الإيرانية: شرق مضيق هرمز وبحر عمان يخضعان لسيطرتنا الكاملة
29 مارس, 12:19 GMT

وكانت سلطنه عمان أعربت عن إدانتها للحرب الجارية وأعمال العنف كافة في المنطقة، مجددة تمسكها بسياسة الحياد الفاعل والدعوة إلى السلام.

وأكدت أهمية وقف التصعيد والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة جذور الأزمات بما يضمن أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
هيئة العمليات البحرية البريطانية: التهديد في الخليج ومضيق هرمز لا يزال حرجا
وزير النقل المصري ينفي استهداف سفينة مصرية في مضيق هرمز
