لافروف لنظيره العماني: روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حل للوضع المحيط بإيران
2026-03-31T13:29+0000
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عبر بيان لها، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره العماني، أكد أن روسيا مستعدة للمساعدة في إيجاد حل للوضع المحيط بإيران.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الإلكتروني: "خلال المكالمة، استمر النقاش حول الأزمة المحيطة بإيران، مع التركيز على إيجاد سبل لإنهاء العمليات العسكرية الناجمة عن العدوان الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر".
وأضاف: "أكد سيرغي لافروف استعداد روسيا لتيسير البحث عن حلول وسط".
وكانت سلطنه عمان أعربت عن إدانتها للحرب الجارية وأعمال العنف كافة في المنطقة، مجددة تمسكها بسياسة الحياد الفاعل والدعوة إلى السلام.
وأكدت أهمية وقف التصعيد والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة جذور الأزمات بما يضمن أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.