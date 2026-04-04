روبيو حول اعتقال أقارب سليماني: إدارة ترامب لن تسمح بإقامة معادين لأمريكا في البلاد
روبيو حول اعتقال أقارب سليماني: إدارة ترامب لن تسمح بإقامة معادين لأمريكا في البلاد
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن حامدة سليماني أفشار وابنتها كانتا حتى وقت قريب تحملان بطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد) وتعيشان حياة مترفة في...
2026-04-04T17:42+0000
2026-04-04T17:42+0000
2026-04-04T18:18+0000
وأشار روبيو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن أفشار، ابنة شقيقة الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، من المؤيدين الصريحين للنظام الإيراني، وقد احتفلت بالهجمات على الأمريكيين وأطلقت على الولايات المتحدة لقب "الشيطان الأكبر". وأوضح الوزير أن وضع أفشار وابنتها القانوني أُلغي هذا الأسبوع، وهما الآن تحت ولاية دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، بانتظار ترحيلهما من البلاد. وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار روسيا اليوم
روبيو حول اعتقال أقارب سليماني: إدارة ترامب لن تسمح بإقامة معادين لأمريكا في البلاد
17:42 GMT 04.04.2026 (تم التحديث: 18:18 GMT 04.04.2026)
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن حامدة سليماني أفشار وابنتها كانتا حتى وقت قريب تحملان بطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد) وتعيشان حياة مترفة في الولايات المتحدة.
وأشار روبيو، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أن أفشار، ابنة شقيقة الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، من المؤيدين الصريحين للنظام الإيراني، وقد احتفلت بالهجمات على الأمريكيين وأطلقت على الولايات المتحدة
لقب "الشيطان الأكبر".
وأوضح الوزير أن وضع أفشار وابنتها القانوني أُلغي هذا الأسبوع، وهما الآن تحت ولاية دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، بانتظار ترحيلهما من البلاد
.
وشدد روبيو على أن "إدارة ترامب لن تسمح بأن تتحول الولايات المتحدة إلى مأوى للأجانب الذين يدعمون أنظمة إرهابية معادية لأمريكا".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران
، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.