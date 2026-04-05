https://sarabic.ae/20260405/الجيش-الكويتي-الدفاعات-الجوية-تتصدى-لهجمات-صاروخية-وطائرات-مسيرة-1112314484.html
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية تصدت لعدة هجمات بالمسيرات والصواريخ.
2026-04-05T23:20+0000
2026-04-05T23:20+0000
2026-04-06T00:07+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111216820_1:0:1096:616_1920x0_80_0_0_a389991eddec42f6c3d30f5f16a4f11e.jpg
وقال الجيش في بيان نقلته وكالة أنباء الكويت "كونا"، إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
الكويت
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/08/1111216820_138:0:959:616_1920x0_80_0_0_b06e647527caa1bff924fed082f162f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, أخبار إيران
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة
23:20 GMT 05.04.2026 (تم التحديث: 00:07 GMT 06.04.2026)
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية تصدت لعدة هجمات بالمسيرات والصواريخ.
وقال الجيش في بيان نقلته وكالة أنباء الكويت "كونا"، إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".
وأضاف البيان أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي،
وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.