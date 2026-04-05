السلطات: إصابة ثمانية أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على نوفوروسيسك الروسية
https://sarabic.ae/20260404/مصدر-لـسبوتنيك-قاذفة-سو--34-تدمر-فصيلا-عسكريا-أوكرانيا-متحصنا-تحت-الأرض-في-مقاطعة-سومي-1112271913.html
السلطات: إصابة ثمانية أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة على نوفوروسيسك الروسية
22:19 GMT 05.04.2026 (تم التحديث: 22:27 GMT 05.04.2026)
صرّح محافظ إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، بأن ثمانية أشخاص، بينهم طفلان، أصيبوا في هجوم شنّته القوات الأوكرانية بطائرة مسيرة على نوفوروسيسك، ونُقلوا إلى المستشفى.
وقال المحافظ: "الوضع خطير للغاية في نوفوروسيسك. وقد تأكد إصابة ثمانية أشخاص حتى الآن. اثنان منهم طفلان يسكنان في منزل خاص، بالإضافة إلى شخص بالغ. أما الثلاثة الآخرون فهم من سكان مبنى سكني
وأشار كوندراتيف إلى أن اثنين من المصابين كانا على الطريق السريع بين قرية كاباردينكا ونوفوروسيسك.
وأضاف أن الهجوم بطائرة مسيرة ألحق أضرارًا بستة مبانٍ سكنية ومنزلين خاصين
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.