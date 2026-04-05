اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي بالكويت جراء هجوم بطائرات مسيرة
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، فجر اليوم الأحد، اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي الواقع بمنطقة الشويخ، جراء اعتداء بطائرات مسيرة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات
وقالت المؤسسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "تعرض مجمع القطاع النفطي في منطقة الشويخ لاعتداء بطائرات مسيرة، مما أسفر عن اندلاع حريق في المبنى".
01:10 GMT 05.04.2026 (تم التحديث: 01:35 GMT 05.04.2026)
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، فجر اليوم الأحد، اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي الواقع بمنطقة الشويخ، جراء اعتداء بطائرات مسيرة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.
وقالت المؤسسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "تعرض مجمع القطاع النفطي في منطقة الشويخ لاعتداء بطائرات مسيرة، مما أسفر عن اندلاع حريق في المبنى".
وفي 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما فيها طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران هجمات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني
علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.