https://sarabic.ae/20260405/تصويت-برأيك-هل-كانت-عملية-إنقاذ-الطيار-الأمريكي-فاشلة-أم-ناجحة-بعد-تدمير-طائرتين؟-1112304787.html
تصويت... برأيك هل كانت عملية إنقاذ الطيار الأمريكي فاشلة أم ناجحة بعد تدمير طائرتين؟
سبوتنيك عربي
أثارت عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت طائرته فوق الأجواء الإيرانية جدلا واسعا بسبب حجم الخسائر التي رافقتها مقارنة بالهدف الذي تم تحقيقه. 05.04.2026, سبوتنيك عربي
استطلاعات الرأي
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111104185_0:0:1707:961_1920x0_80_0_0_8d80c2f4ac35ebb01746266d2200162b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/05/1111104185_194:0:1707:1135_1920x0_80_0_0_d153e5f6f402d129d3fc13d7df495bb8.jpg
استطلاعات الرأي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, опросы
أثارت عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت طائرته فوق الأجواء الإيرانية جدلا واسعا بسبب حجم الخسائر التي رافقتها مقارنة بالهدف الذي تم تحقيقه.
وبحسب التقارير، نجحت القوات الأمريكية في إنقاذ أحد أفراد طاقم الطائرة، لكنها تكبدت في المقابل خسائر كبيرة شملت تدمير طائرات ومروحيات ومعدات عسكرية باهظة الثمن، إلى جانب الحديث عن تعثر الوصول إلى الطيار الثاني.
ويرى مراقبون أن العملية كانت ناجحة، لأن الهدف الأساسي منها تحقق بالفعل، وهو إنقاذ الطيار الأمريكي المصاب قبل وصول القوات الإيرانية إليه. كما يعتبرون أن تنفيذ عملية إنقاذ داخل الأراضي الإيرانية وفي ظروف عسكرية معقدة يعد إنجازا مهما، حتى مع وجود خسائر مادية كبيرة.
فيما اعتبر آخرون أن العملية كانت فاشلة، لأن كلفة الإنقاذ كانت مرتفعة للغاية مقارنة بالنتائج التي تحققت، خصوصا مع تدمير عدة طائرات ومروحيات وخسارة معدات بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى عدم إنقاذ الطيار الثاني بحسب الروايات المتداولة.
