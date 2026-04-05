https://sarabic.ae/20260405/سفير-إيراني-طهران-ترحب-بجهود-موسكو-لخفض-التوترات-في-الشرق-الأوسط-1112294277.html
سفير إيراني: طهران ترحب بجهود موسكو لخفض التوترات في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة (رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية)، السفير مجتبى فردوسي بور، اليوم الأحد، بأن بلاده ترحب بجهود روسيا لخفض... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T05:18+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102777/13/1027771386_0:59:1124:691_1920x0_80_0_0_5d1837e83dacdc4d21b61a1c40ea3779.jpg
وقال فردوسي بور لوكالة "سبوتنيك": "بين إيران وروسيا علاقات متينة وتعاون استراتيجي في جميع المجالات، ونستفيد باستمرار من القوة السياسية للحكومة الروسية ومشاركة روسيا في خفض التصعيد في الشرق الأوسط".وأكد فردوسي بور، لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تسعيان عبر ترويج الشائعات أن يفروا للأمام من هذه الحرب أو المستنقع الذي وقعوا فيه".وأردف: "يريدون أن يُخلصوا أنفسهم من هذه الحرب، وأن تكون هناك حرب إيرانية مع دول الجوار أو الدول العربية المطلة على الجانب الجنوبي للخليج".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102777/13/1027771386_62:0:1062:750_1920x0_80_0_0_4878346f0f219936bcc3b5aef1c5f0ab.jpg
وقال فردوسي بور لوكالة "سبوتنيك": "بين إيران وروسيا علاقات متينة وتعاون استراتيجي في جميع المجالات، ونستفيد باستمرار من القوة السياسية للحكومة الروسية ومشاركة روسيا في خفض التصعيد في الشرق الأوسط".
وأشار فردوسي بور، أمس السبت، أن بلاده تعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى إشعال حرب إقليمية في منطقة الخليج.
وأكد فردوسي بور، لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تسعيان عبر ترويج الشائعات أن يفروا للأمام من هذه الحرب أو المستنقع الذي وقعوا فيه".
وأردف: "يريدون أن يُخلصوا أنفسهم من هذه الحرب، وأن تكون هناك حرب إيرانية مع دول الجوار أو الدول العربية المطلة على الجانب الجنوبي للخليج".
وأشار فردوسي بور إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان على دول الجوار إيران بهدف جرهم إلى تلك الحرب ضد طهران.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفتاه بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.