https://sarabic.ae/20260405/شركة-أقمار-صناعية-تعتزم-وقف-نشر-المواد-الخاصة-بحرب-إيران-لأجل-غير-مسمى-1112293803.html
شركة أقمار صناعية تعتزم وقف نشر المواد الخاصة بحرب إيران لأجل غير مسمى
سبوتنيك عربي
2026-04-05T05:05+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105633277_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_83760210e7c7c61d1601751d4d34e606.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105633277_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_9b61173332ec48725482a6ecdaef94b7.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
03:35 GMT 05.04.2026 (تم التحديث: 05:05 GMT 05.04.2026)
قالت شركة التصوير الفضائي بلانت لابز، يوم السبت، إنها ستوقف إلى أجل غير مسمى نشر المواد المصورة الخاصة بإيران ومنطقة الصراع في الشرق الأوسط استجابة لطلب من الحكومة الأمريكية.
وأعلنت بلانت لابز، التي مقرها كاليفورنيا، هذا القرار في رسالة بالبريد الإلكتروني موجهة إلى العملاء، وقالت إن الحكومة الأمريكية طلبت من جميع مزودي لقطات الأقمار الصناعية حجب المواد الخاصة بمنطقة الصراع إلى أجل غير مسمى، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
يطيل ذلك أمد تأجيل بلانت لابز المستمر منذ 14 يوما لنشر اللقطات الخاصة بالشرق الأوسط، وهي خطوة قالت الشركة إنها "تهدف إلى منع الأعداء من استخدامها لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها".
وقالت بلانت لابز، إنها ستوقف نشر الصور الخاصة بالفترة من التاسع من مارس/آذار، وتوقعت أن تظل هذه السياسة سارية حتى انتهاء الصراع.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني
علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريك
ية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.