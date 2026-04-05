لجنة "أوبك+" تؤكد رفض أي خطوات تهدد استقرار إمدادات الطاقة وتقلبات السوق

لجنة "أوبك+" تؤكد رفض أي خطوات تهدد استقرار إمدادات الطاقة وتقلبات السوق

سبوتنيك عربي

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في "أوبك+"، التي تضم دولا رئيسية مثل روسيا والسعودية والعراق، خلال اجتماعها الـ65 عبر تقنية الفيديو، على الأهمية القصوى...

2026-04-05T14:42+0000

2026-04-05T14:42+0000

2026-04-05T14:42+0000

أوبك

سوق النفط

السعودية

روسيا

اقتصاد

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذا المبدأ يعد حجر الزاوية في استقرار أسواق الطاقة، إذ يعتمد استقرار الأسعار والإمدادات على تأمين خطوط النقل البحري الرئيسية من أي تهديدات.كما شددت على أن التعاون بين الدول المنتجة، من خلال إعلان التعاون، يظل أساسيا لدعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.وأشادت بالمبادرات التي اتخذتها دول اتفاقية التعاون لضمان استمرار توفر الطاقة، مؤكدة متابعة الوضع عن كثب والتنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.كما أعلنت أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد في 7 يونيو/ حزيران 2026 لمواصلة متابعة السوق وتعزيز استقرار الإمدادات.

السعودية

سبوتنيك عربي

أوبك, سوق النفط, السعودية, روسيا, اقتصاد