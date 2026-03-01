https://sarabic.ae/20260301/تحالف-أوبك-بلس-يعتزم-زيادة-إنتاج-النفط-206-آلاف-برميل-يوميا-في-أبريل-مقارنة-بمارس-1110907159.html

تحالف "أوبك بلس" يعتزم زيادة إنتاج النفط 206 آلاف برميل يوميا في أبريل مقارنة بمارس

سبوتنيك عربي

أعلنت دول "أوبك بلس"، اليوم الأحد، عن اتفاقها على رفع سقف إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميا في أبريل/ نيسان، مقارنة بمستويات مارس/ آذار. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان لها: "اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك بلس"، والتي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهي: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، عبر تقنية الاتصال المرئي... ونظرا لاستقرار التوقعات الاقتصادية العالمية، وقوة أساسيات السوق الحالية، كما يتضح من انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة استئناف خفض 1.65 مليون برميل يوميا من التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023، واتفقت على تعديل الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا".وجاء في البيان: "ستواصل الدول مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجددا على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بكامل المرونة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تطبيقها سابقا والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023".وأضاف البيان أن الاجتماع المقبل لـ"أوبك بلس" سيعقد في 5 أبريل 2026.

