عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
تحالف "أوبك بلس" يعتزم زيادة إنتاج النفط 206 آلاف برميل يوميا في أبريل مقارنة بمارس
تحالف "أوبك بلس" يعتزم زيادة إنتاج النفط 206 آلاف برميل يوميا في أبريل مقارنة بمارس
أعلنت دول "أوبك بلس"، اليوم الأحد، عن اتفاقها على رفع سقف إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميا في أبريل/ نيسان، مقارنة بمستويات مارس/ آذار. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان لها: "اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك بلس"، والتي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهي: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، عبر تقنية الاتصال المرئي... ونظرا لاستقرار التوقعات الاقتصادية العالمية، وقوة أساسيات السوق الحالية، كما يتضح من انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة استئناف خفض 1.65 مليون برميل يوميا من التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023، واتفقت على تعديل الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا".وجاء في البيان: "ستواصل الدول مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجددا على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بكامل المرونة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تطبيقها سابقا والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023".وأضاف البيان أن الاجتماع المقبل لـ"أوبك بلس" سيعقد في 5 أبريل 2026.
تحالف "أوبك بلس" يعتزم زيادة إنتاج النفط 206 آلاف برميل يوميا في أبريل مقارنة بمارس

© REUTERS Heinz-Peter Baderشعار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"
أعلنت دول "أوبك بلس"، اليوم الأحد، عن اتفاقها على رفع سقف إنتاج النفط بمقدار 206 آلاف برميل يوميا في أبريل/ نيسان، مقارنة بمستويات مارس/ آذار.
وجاء في بيان لها: "اجتمعت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك بلس"، والتي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وهي: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، عبر تقنية الاتصال المرئي... ونظرا لاستقرار التوقعات الاقتصادية العالمية، وقوة أساسيات السوق الحالية، كما يتضح من انخفاض مخزونات النفط، قررت الدول الثماني المشاركة استئناف خفض 1.65 مليون برميل يوميا من التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023، واتفقت على تعديل الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا".
وبحسب البيان، ستتمكن روسيا من زيادة إنتاجها النفطي في أبريل بمقدار 62 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.637 مليون برميل يوميا، وستتمكن المملكة العربية السعودية من زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 62 ألف برميل يوميا، والإمارات العربية المتحدة بمقدار 18 ألف برميل يوميا، والعراق بمقدار 26 ألف برميل يوميا، وكازاخستان بمقدار 10 آلاف برميل يوميا.
وجاء في البيان: "ستواصل الدول مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجددا على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بكامل المرونة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تطبيقها سابقا والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023".
وأضاف البيان أن الاجتماع المقبل لـ"أوبك بلس" سيعقد في 5 أبريل 2026.
