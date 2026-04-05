ميلوني تحذر من أزمة طاقة محتملة في إيطاليا بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أقرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بإمكانية تعرض بلادها لنقص في الطاقة إذا استمرت الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط. 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T21:43+0000

وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "عندما يزداد عدم الاستقرار في دول الخليج، فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الطاقة والشركات والوظائف، وفي نهاية المطاف على القدرة الشرائية للأسر الإيطالية".وأكدت ميلوني: "إذا تفاقم الوضع، فقد نجد أنفسنا أمام أزمة لا نملك فيها الكميات الكافية من الطاقة، حتى في إيطاليا".وجاءت تصريحاتها عقب زيارة قامت بها إلى عدد من دول الخليج يومي الجمعة والسبت، مشيرة إلى أن هذه الدول توفر نحو 15% من واردات النفط الإيطالية.وأوضحت ميلوني أنها ناقشت مع قادة المنطقة سبل تعزيز التعاون، والمساهمة في وقف التصعيد، وإعادة حرية الملاحة سريعا عبر الممرات الحيوية للتجارة والطاقة، وعلى رأسها مضيق هرمز.وأدى التصعيد المحيط بإيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي للغاز المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.وقد تسبب هذا الحصار في ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الذي يستعد في الوقت نفسه لوقف استيراد الغاز والنفط الروسيين.

