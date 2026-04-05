ميلوني تحذر من أزمة طاقة محتملة في إيطاليا بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ميلوني تحذر من أزمة طاقة محتملة في إيطاليا بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
ميلوني تحذر من أزمة طاقة محتملة في إيطاليا بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
أقرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بإمكانية تعرض بلادها لنقص في الطاقة إذا استمرت الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وقالت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "عندما يزداد عدم الاستقرار في دول الخليج، فإن ذلك ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الطاقة والشركات والوظائف، وفي نهاية المطاف على القدرة الشرائية للأسر الإيطالية".
وأضافت: "دول الخليج العربي تمثل دورا أساسيا في سوق الطاقة العالمية، وأن أي تراجع أو توقف في الإنتاج هناك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميا".
وأكدت ميلوني: "إذا تفاقم الوضع، فقد نجد أنفسنا أمام أزمة لا نملك فيها الكميات الكافية من الطاقة، حتى في إيطاليا".
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السلطات في روما فرضت أولى القيود على تزويد الطائرات بالوقود في أربعة مطارات، هي مطار ليناتي في ميلانو، ومطارات البندقية وتريفيزو وبولونيا.
وجاءت تصريحاتها عقب زيارة قامت بها إلى عدد من دول الخليج يومي الجمعة والسبت، مشيرة إلى أن هذه الدول توفر نحو 15% من واردات النفط الإيطالية.
وأوضحت ميلوني أنها ناقشت مع قادة المنطقة سبل تعزيز التعاون، والمساهمة في وقف التصعيد، وإعادة حرية الملاحة سريعا عبر الممرات الحيوية للتجارة والطاقة، وعلى رأسها مضيق هرمز.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/شباط، قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافاً عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وأدى التصعيد المحيط بإيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي للغاز المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.
وقد تسبب هذا الحصار في ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الذي يستعد في الوقت نفسه لوقف استيراد الغاز والنفط الروسيين.
