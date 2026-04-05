نشوب حرائق في مرافق البترول الكويتية إثر هجوم إيراني بمسيرات
نشوب حرائق في مرافق البترول الكويتية إثر هجوم إيراني بمسيرات
سبوتنيك عربي
05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T11:14+0000
2026-04-05T11:14+0000
2026-04-05T11:14+0000
وأسفر الاعتداء عن اندلاع حرائق في بعض المرافق وإلحاق خسائر مادية جسيمة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وأفادت المؤسسة بأن فرق الطوارئ والإطفاء التابعة للشركات باشرت على الفور بتنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة بالتعاون مع قوة الإطفاء العام، وتمكنت من احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى المرافق الأخرى.وأضافت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشآت، مع متابعة تقييم الأضرار بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت، فجر اليوم الأحد، اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي الواقع بمنطقة الشويخ، جراء اعتداء بطائرات مسيرة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.وقالت المؤسسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "تعرض مجمع القطاع النفطي في منطقة الشويخ لاعتداء بطائرات مسيرة، مما أسفر عن اندلاع حريق في المبنى".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما فيها طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران هجمات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
الكويت
إيران
الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, العالم العربي
نشوب حرائق في مرافق البترول الكويتية إثر هجوم إيراني بمسيرات
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأحد، تعرض عدد من مرافقها التشغيلية، التابعة لكل من شركة البترول الوطنية وشركة صناعة الكيماويات البترولية، لهجوم إيراني باستخدام طائرات مسيرة.
وأسفر الاعتداء عن اندلاع حرائق في بعض المرافق وإلحاق خسائر مادية جسيمة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأفادت المؤسسة بأن فرق الطوارئ والإطفاء التابعة للشركات باشرت على الفور بتنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة بالتعاون مع قوة الإطفاء العام، وتمكنت من احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى المرافق الأخرى.
وأضافت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشآت، مع متابعة تقييم الأضرار بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية أعلنت، فجر اليوم الأحد، اندلاع حريق في مجمع القطاع النفطي الواقع بمنطقة الشويخ، جراء اعتداء بطائرات مسيرة، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.
وقالت المؤسسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، "تعرض مجمع القطاع النفطي في منطقة الشويخ لاعتداء بطائرات مسيرة، مما أسفر عن اندلاع حريق في المبنى".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما فيها طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران هجمات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني
علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.