وفد قيادي من حركة حماس يلتقي أردوغان في إسطنبول

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
وفد قيادي من حركة حماس يلتقي أردوغان في إسطنبول
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أن وفدًا قياديًا منها التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول، حيث جرى بحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية،... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T09:00+0000
وأصدرت الحركة بيانا اليوم الأحد جاء فيه: "التقى وفدٌ قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، وعضوية كل من خالد مشعل وخليل الحيّة وزاهر جبارين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول".وبحسب بيان الحركة، ناقش الجانبان تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث أكد الوفد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى القطاع، وتأمين الحياة الطبيعية فيه. من جهته، شدد الرئيس التركي على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين، حيث نقل البيان عنه قوله إن "موقف تركيا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة"."حماس" تشيد بعمليات "حزب الله" اللبناني ضد إسرائيل على خلفية قانون إعدام الأسرى
2026
09:00 GMT 05.04.2026
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أن وفدًا قياديًا منها التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول، حيث جرى بحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولا سيما الأوضاع في قطاع غزة والقدس.
وأصدرت الحركة بيانا اليوم الأحد جاء فيه: "التقى وفدٌ قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، وعضوية كل من خالد مشعل وخليل الحيّة وزاهر جبارين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول".

وتابع البيان أن رئيس المجلس القيادي للحركة عبّر خلال اللقاء عن تقديره لمواقف أنقرة، مشيرًا إلى أن، "الوفد قدّر جهود الرئيس أردوغان في دعم القضية الفلسطينية، واهتمامه بكل ما من شأنه الحفاظ على فلسطين، شعبًا وأرضًا ومقدسات".

"حماس" تتهم إسرائيل بمحاولة تبرير خرق اتفاق وقف إطلاق النار
أمس, 14:08 GMT
وبحسب بيان الحركة، ناقش الجانبان تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث أكد الوفد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى القطاع، وتأمين الحياة الطبيعية فيه.

كما ناقش اللقاء الأوضاع في القدس، وحذر وفد حماس من تصاعد الانتهاكات، مشددا على "خطورة ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى من تجاوزات وانتهاكات" من قبل الحكومة الإسرائيلية، وخطورة إقرار قانون إعدام الأسرى ومخالفته للقانون الدولي.

من جهته، شدد الرئيس التركي على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين، حيث نقل البيان عنه قوله إن "موقف تركيا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة".
