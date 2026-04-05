وفد قيادي من حركة حماس يلتقي أردوغان في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أن وفدًا قياديًا منها التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول، حيث جرى بحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية،... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T09:00+0000
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أن وفدًا قياديًا منها التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول، حيث جرى بحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولا سيما الأوضاع في قطاع غزة والقدس.
وأصدرت الحركة بيانا اليوم الأحد جاء فيه: "التقى وفدٌ قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش، وعضوية كل من خالد مشعل وخليل الحيّة وزاهر جبارين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول".
وتابع البيان أن رئيس المجلس القيادي للحركة عبّر خلال اللقاء عن تقديره لمواقف أنقرة، مشيرًا إلى أن، "الوفد قدّر جهود الرئيس أردوغان في دعم القضية الفلسطينية، واهتمامه بكل ما من شأنه الحفاظ على فلسطين، شعبًا وأرضًا ومقدسات".
وبحسب بيان الحركة، ناقش الجانبان تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث أكد الوفد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى القطاع، وتأمين الحياة الطبيعية فيه.
كما ناقش اللقاء الأوضاع في القدس، وحذر وفد حماس من تصاعد الانتهاكات، مشددا على "خطورة ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى من تجاوزات وانتهاكات" من قبل الحكومة الإسرائيلية، وخطورة إقرار قانون إعدام الأسرى ومخالفته للقانون الدولي.
من جهته، شدد الرئيس التركي على موقف بلاده الداعم للفلسطينيين، حيث نقل البيان عنه قوله إن "موقف تركيا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة".