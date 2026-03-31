"حماس" تشيد بعمليات "حزب الله" اللبناني ضد إسرائيل على خلفية قانون إعدام الأسرى

عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
الاندماج أو الترحيل: لماذا تتأهب ألمانيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين.. بين القانون والسياسة والتصفية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260331/حماس-تشيد-بعمليات-حزب-الله-اللبناني-ضد-إسرائيل-على-خلفية-قانون-إعدام-الأسرى--1112150573.html
"حماس" تشيد بعمليات "حزب الله" اللبناني ضد إسرائيل على خلفية قانون إعدام الأسرى
سبوتنيك عربي
أشادت حركة "حماس" بالعمليات التي ينفذها حزب الله اللبناني ضد إسرائيل، معتبرة أنها تمثل ردًا مباشرًا على إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
حركة حماس
أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110414547_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_80b4f7fc5bf3bc6ed1e9a6d3e5fe5faa.jpg
وفي بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن جناحها العسكري "كتائب القسام"، أكدت الحركة أن "عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان تُلحق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن أحدث هذه العمليات جاءت ضمن "عملية نوعية" نُفذت يوم أمس. ودعت "حماس" إلى تكثيف الجهود الرامية إلى أسر جنود إسرائيليين، بهدف استخدامهم كورقة ضغط لتحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من السجون الإسرائيلية، خاصة في ظل إقرار قانون إعدام الأسرى. كما اعتبرت أن إقرار قانون إعدام الأسرى، إلى جانب إغلاق المسجد الأقصى واستمرار الاعتداءات على الشعوب العربية والإسلامية، يمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا واسعًا من مختلف مكونات الأمة والمجتمع الدولي. ودعت الحركة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل وقف ما وصفته بـ"السياسات التصعيدية".وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
https://sarabic.ae/20260331/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عناصر-ومواقع-تابعة-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-1112124883.html
https://sarabic.ae/20260328/حزب-الله-استدراج-قوة-إسرائيلية-إلى-كمين-أثناء-تقدمها-من-قرية-الطيبة-باتجاه-نهر-الليطاني-1112023059.html
https://sarabic.ae/20260326/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قيادي-بارز-في-حزب-الله-1111966488.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110414547_0:0:1457:1093_1920x0_80_0_0_b3cfe56e713da2a11807321a8bbd8dd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
"حماس" تشيد بعمليات "حزب الله" اللبناني ضد إسرائيل على خلفية قانون إعدام الأسرى

© AP Photo / Abdel Kareem Hana — مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026
مقاتلو حركة حماس الفلسطينية، 7 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أشادت حركة "حماس" بالعمليات التي ينفذها حزب الله اللبناني ضد إسرائيل، معتبرة أنها تمثل ردًا مباشرًا على إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وفي بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن جناحها العسكري "كتائب القسام"، أكدت الحركة أن "عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان تُلحق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن أحدث هذه العمليات جاءت ضمن "عملية نوعية" نُفذت يوم أمس.
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر ومواقع تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
06:26 GMT
ودعت "حماس" إلى تكثيف الجهود الرامية إلى أسر جنود إسرائيليين، بهدف استخدامهم كورقة ضغط لتحرير الأسرى الفلسطينيين والعرب من السجون الإسرائيلية، خاصة في ظل إقرار قانون إعدام الأسرى.

وأكدت الحركة أن "تجربة النضال الفلسطيني أثبتت أن المقاومة هي الطريق الأقصر لتحرير الأسرى"، لافتة إلى أن قطاع غزة "قدم تضحيات كبيرة في هذا المسار"، مشددة على ضرورة الاستمرار في هذا النهج.

كما اعتبرت أن إقرار قانون إعدام الأسرى، إلى جانب إغلاق المسجد الأقصى واستمرار الاعتداءات على الشعوب العربية والإسلامية، يمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا واسعًا من مختلف مكونات الأمة والمجتمع الدولي.
ودعت الحركة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل من أجل وقف ما وصفته بـ"السياسات التصعيدية".
وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
عناصر حزب الله يطلقون صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية، 22 يوليو/ تموز 2017
"حزب الله" اللبناني: استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين أثناء تقدمها من قرية الطيبة باتجاه نهر الليطاني
28 مارس, 00:21 GMT
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".

وكان مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منقذ أبو عطوان، قال لوكالة "سبوتنيك": "قانون الإعدام الإسرائيلي هو قانون ثأري، للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، الذين يمارسون الكفاح والنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال".

وأشار أبو عطوان، إلى أن "الأسرى يعيشون في وضع مأساوي داخل السجون منذ سنوات، وأن قانون الإعدام يمثل تطورا خطرا، خاصة في ظل انتشار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأسرى منذ بداية الحرب على قطاع غزة".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - 26.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في "حزب الله"
26 مارس, 18:28 GMT
وبيّن أبو عطوان أن هذا المشروع الإسرائيلي "سبب صدمة وغضب عارمين في الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية، ووصف مسؤولون فلسطينيون القانون بأنه "جريمة حرب " وتوسيع لسياسات الإبادة الجماعية الممنهجة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".
وأضاف: "حكومة الاحتلال تمارس عقوبة الإعدام على أرض الواقع، ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد ما يقارب من 85 أسيرا فلسطينيا داخل السجون، وهناك أعداد كبيرة غير موثقة من الأسرى تم قتلها داخل السجون، من أسرى قطاع غزة، ونخشى أن تكون الأعداد بالآلاف، الذين تم بحقهم القتل داخل الأسر، بعدما اعتقلوا من قطاع غزة، وتمت عمليات قتلهم ودفنهم حتى بدون توثيق أو إخبار عائلاتهم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала