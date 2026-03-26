الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، القضاء على قائد بارز في "حزب الله" المسؤول عن منظومة الصواريخ المضادة للدروع، في غارة أمس على جنوب لبنان. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260326/خبير-لـسبوتنيك-ترامب-ونتنياهو-لم-يحققا-أي-إنجازات-من-الحرب-على-إيران-1111963336.html
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الخميس: "شن سلاح الجو أمس غارة في بلدة الحجير بجنوب لبنان وقضى على المدعو حسن محمد بشير، والذي كان من القادة البارزين في منظومة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لحزب الله".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، أنه بصدد شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في قرى بجنوب لبنان، مطالبا سكان تلك القرى بإخلاء منازلهم بشكل فوري.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدا في القرى التالية: مقام النبي قاسم معسكر القسامية، والبرغلية، وبرج رحال، وضهر العامود، شبريحا.. أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق.. وحرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني".
وأصدر "حزب الله" اللبناني بيانًا عسكريًا، اليوم الخميس، أعلن خلاله استهداف 21 دبابة "ميركافا" إسرائيلية، في أقل من 24 ساعة.
وجاء في البيان أن عناصر الحزب استهدفوا دبابة "ميركافا" في بلدة القوزح الحدوديّة، بصاروخ موجّه و"حقّقوا إصابة مباشرة".
وأشار إلى أنه "بعد رصد تقدم قوة إسرائيليّة مدرّعة في بلدة الطيبة باتجاه منطقة المحيسبات، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة بالصواريخ الموجّهة ما أسفر عن تدمير 4 دبابات "ميركافا" وجرافة "دي-9".
وذكر البيان أن عناصر الحزب استهدفوا دبابات "ميركافا" قرب بركة دير سريان بصواريخ مباشرة و"حققوا إصابت مؤكدة"، ليصبح عدد الدبابات المستهدفة في البلدة اليوم 5 دبابات.