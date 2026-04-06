إسرائيل تتوعد قادة إيران بعد اغتيال رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري

إسرائيل تتوعد قادة إيران بعد اغتيال رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري

سبوتنيك عربي

أكدت إسرائيل اغتيال رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، مجيد خادمي، في غارة جوية استهدفت طهران، اليوم الاثنين. 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T08:36+0000

2026-04-06T08:36+0000

2026-04-06T08:36+0000

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه اطلع على تفاصيل الغارة خلال اجتماع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير. وأضاف كاتس: "يعيش قادة إيران في ظل شعور بالاضطهاد، وسنواصل ملاحقتهم الواحد تلو الآخر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان الحرس الثوري الإسلامي أصدر، اليوم الاثنين، بيانا أعلن فيه اغتيال، مجيد خادمي، رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني. وأكد: "لقد قدم هذا القائد المتميز إسهامات عظيمة ودائمة وتثقيفية في مجالي الاستخبارات والأمن على مدار ما يقرب من نصف قرن من حماية الثورة الإسلامية والنظام والوطن بأمانة وشجاعة، ما يمكن أن يمهد الطريق لمجتمع الاستخبارات في البلاد لسنوات عديدة قادمة، لا سيما في مواجهة الأعداء الأجانب ومخططاتهم الخبيثة والشريرة للتسلل إلى أمن إيران وسلامها وزعزعتهما".وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من أمس الأحد، إيران بأن يكون غدا الثلاثاء المقبل هو "يوم تدمير محطات الكهرباء والجسور، ما لم يتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية".وكتب على منصة "تروث سوشيال": "سيكون يوم الثلاثاء يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، مجتمعين معا، في إيران، لن يكون هناك ما يشبهه إطلاقا!".ومضى موجها حديثه للقيادة الإيرانية: "افتحوا المضيق اللعين، أيها المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم وسترون ذلك بأنفسكم".وفي 28 فبراير/ شباط 2026، شنت أمريكا وإسرائيل غارات جوية على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن غارات على أراضٍ إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

