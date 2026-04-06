إيران تعلن استهداف سفينتين أمريكيتين على متنهما أكثر من 5 آلاف عسكري

إيران تعلن استهداف سفينتين أمريكيتين على متنهما أكثر من 5 آلاف عسكري

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، استهداف حاملة المروحيات، وسفينة الإنزال الهجومية البرمائية "يو "إس إس تريبولي- إل إتش إيه-7" الأمريكيتين، وعلى... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T12:50+0000

2026-04-06T12:50+0000

2026-04-06T13:10+0000

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

وجاء في بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، نقله التلفزيون الرسمي: " تعرضت حاملة المروحيات وسفينة الإنزال والعمليات البرمائية المروحيات "إل إتش إيه 7" التابعتين للجيش الأمريكي، واللتين تحملان على متنهما أكثر من 5000 بحار ومشاة بحرية، لقصف مكثف بصواريخ عالية السرعة، ما اضطرهما إلى التراجع نحو أعماق جنوب المحيط الهندي".وتابع البيان : "في الجزء الأول من العملية، استهدف مجاهدو البحرية السفينة الحاوية "إس دي إن7"، التابعة للكيان الصهيوني بصاروخ كروز، ما أدى إلى تدميرها واندلاع حريق واسع فيها. كما استهدفت الصواريخ الباليستية الإيرانية بدقة شمال وجنوب تل أبيب، المراكز الاستراتيجية في حيفا، الشركات والمصانع الكيميائية في بئر السبع، ومواقع وجود القوات الإسرائيلية في بتاح تكفا، مع عدم قدرة الدفاع الجوي المتقدم للصهاينة على اعتراض الصواريخ".وأوضح البيان :" في الجزء الآخر من العملية، استهدف مركز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة بين الإمارات والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى عدد من الطائرات في قاعدة علي السالم، بصواريخ وطائرات مسيرة دقيقة".وقد أدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، كما أثر على مستوى صادرات وإنتاج النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.إسرائيل تتوعد قادة إيران بعد اغتيال رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية