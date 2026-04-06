الخارجية الإيرانية: عملية إنقاذ الطيار الأمريكي ربما كانت لسرقة اليورانيوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260406/الخارجية-الإيرانية-عملية-إنقاذ-الطيار-الأمريكي-ربما-كانت-لسرقة-اليورانيوم-1112322920.html
الخارجية الإيرانية: عملية إنقاذ الطيار الأمريكي ربما كانت لسرقة اليورانيوم
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن هبوط طائرات أمريكية في أصفهان لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أُسقطت طائرته في البلاد قبل أيام، ربما كانت... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الخارجية الإيرانية: عملية إنقاذ الطيار الأمريكي ربما كانت لسرقة اليورانيوم

© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن هبوط طائرات أمريكية في أصفهان لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أُسقطت طائرته في البلاد قبل أيام، ربما كانت غطاءً لمحاولة سرقة اليورانيوم الإيراني.
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي: ""العملية الأمريكية التي كانت انتهاكًا للمجال الجوي الإيراني، أثارت غموضاً وتساؤلات عدة، النقطة المزعومة (لاختفاء الطيار الأمريكي في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد)، كانت بعيدة جدا عن النقطة التي هبطت عندها الطائرات الأمريكية في جنوب أصفهان لذلك هناك احتمال وجود عملية تضليل لسرقة اليورانيوم الإيراني".

وأضاف: "أصل القصة أن عمليتهم منيت بفشل واضح، وفضيحة كارثية بالنسبة لهم، ما أوقعهم في (طبس الثانية) (في إشارة إلى عملية طبس الأولى لإنقاذ الرهائن الأمريكيين في إيران خلال أزمة السفارة الأمريكية في طهران عام 1980، في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر)".

وقالت الحكومة الأمريكية، الأحد، إن الولايات المتحدة أنقذت طيارا كان محاصرا في إيران، بعد أن أسقطت إيران طائرته المقاتلة من طراز إف-15.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2026
ترامب: 200 جندي شاركوا بعملية إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران
أمس, 17:10 GMT
ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، عبر "إكس"، بيانا صادرا عن ترامب قال فيه: "خلال الساعات القليلة الماضية، نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة".

وأوضح ترامب أنه وجّه "بإرسال عشرات الطائرات المزودة بأكثر الأسلحة فتكا لتأمين خروج الطيار من خلف خطوط العدو".

عملية "مخلب النسر"، والمعروفة في إيران باسم عملية "طبس"، نفذتها القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، في 24 أبريل/نيسان 1980، لإنقاذ رهائن من السفارة الأمريكية في طهران. خلال العملية، تحطمت مروحية في الماء فور إقلاعها، بينما انحرفت أخرى عن مسارها بسبب عاصفة رملية، ما اضطرها للعودة.
وأثناء التزود بالوقود على الأرض، اصطدمت إحدى المروحيات بطائرة تزويد بالوقود، ما أدى إلى تدمير الطائرتين ومقتل ثمانية من أفراد الطاقم. تركت جميع المروحيات المتبقية في الصحراء، واستولى عليها الجيش الإيراني. انتهت العملية بفشل ذريع.
تصويت... برأيك هل كانت عملية إنقاذ الطيار الأمريكي فاشلة أم ناجحة بعد تدمير طائرتين؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала