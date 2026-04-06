https://sarabic.ae/20260406/الخارجية-الإيرانية-عملية-إنقاذ-الطيار-الأمريكي-ربما-كانت-لسرقة-اليورانيوم-1112322920.html

الخارجية الإيرانية: عملية إنقاذ الطيار الأمريكي ربما كانت لسرقة اليورانيوم

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن هبوط طائرات أمريكية في أصفهان لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أُسقطت طائرته في البلاد قبل أيام، ربما كانت...

إيران

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

وقال بقائي، في مؤتمر صحفي: ""العملية الأمريكية التي كانت انتهاكًا للمجال الجوي الإيراني، أثارت غموضاً وتساؤلات عدة، النقطة المزعومة (لاختفاء الطيار الأمريكي في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد)، كانت بعيدة جدا عن النقطة التي هبطت عندها الطائرات الأمريكية في جنوب أصفهان لذلك هناك احتمال وجود عملية تضليل لسرقة اليورانيوم الإيراني".وقالت الحكومة الأمريكية، الأحد، إن الولايات المتحدة أنقذت طيارا كان محاصرا في إيران، بعد أن أسقطت إيران طائرته المقاتلة من طراز إف-15. ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، عبر "إكس"، بيانا صادرا عن ترامب قال فيه: "خلال الساعات القليلة الماضية، نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة".عملية "مخلب النسر"، والمعروفة في إيران باسم عملية "طبس"، نفذتها القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، في 24 أبريل/نيسان 1980، لإنقاذ رهائن من السفارة الأمريكية في طهران. خلال العملية، تحطمت مروحية في الماء فور إقلاعها، بينما انحرفت أخرى عن مسارها بسبب عاصفة رملية، ما اضطرها للعودة.وأثناء التزود بالوقود على الأرض، اصطدمت إحدى المروحيات بطائرة تزويد بالوقود، ما أدى إلى تدمير الطائرتين ومقتل ثمانية من أفراد الطاقم. تركت جميع المروحيات المتبقية في الصحراء، واستولى عليها الجيش الإيراني. انتهت العملية بفشل ذريع."سنتكوم": إنقاذ عنصرين من القوات الأمريكية داخل إيران بعد سقوط طائرتهماتصويت... برأيك هل كانت عملية إنقاذ الطيار الأمريكي فاشلة أم ناجحة بعد تدمير طائرتين؟

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

