الخارجية الإيرانية: عملية إنقاذ الطيار الأمريكي ربما كانت لسرقة اليورانيوم
الخارجية الإيرانية: عملية إنقاذ الطيار الأمريكي ربما كانت لسرقة اليورانيوم
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن هبوط طائرات أمريكية في أصفهان لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أُسقطت طائرته في البلاد قبل أيام، ربما كانت... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T11:03+0000
2026-04-06T11:03+0000
2026-04-06T11:03+0000
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي: ""العملية الأمريكية التي كانت انتهاكًا للمجال الجوي الإيراني، أثارت غموضاً وتساؤلات عدة، النقطة المزعومة (لاختفاء الطيار الأمريكي في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد)، كانت بعيدة جدا عن النقطة التي هبطت عندها الطائرات الأمريكية في جنوب أصفهان لذلك هناك احتمال وجود عملية تضليل لسرقة اليورانيوم الإيراني".وقالت الحكومة الأمريكية، الأحد، إن الولايات المتحدة أنقذت طيارا كان محاصرا في إيران، بعد أن أسقطت إيران طائرته المقاتلة من طراز إف-15. ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، عبر "إكس"، بيانا صادرا عن ترامب قال فيه: "خلال الساعات القليلة الماضية، نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة".عملية "مخلب النسر"، والمعروفة في إيران باسم عملية "طبس"، نفذتها القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، في 24 أبريل/نيسان 1980، لإنقاذ رهائن من السفارة الأمريكية في طهران. خلال العملية، تحطمت مروحية في الماء فور إقلاعها، بينما انحرفت أخرى عن مسارها بسبب عاصفة رملية، ما اضطرها للعودة.وأثناء التزود بالوقود على الأرض، اصطدمت إحدى المروحيات بطائرة تزويد بالوقود، ما أدى إلى تدمير الطائرتين ومقتل ثمانية من أفراد الطاقم. تركت جميع المروحيات المتبقية في الصحراء، واستولى عليها الجيش الإيراني. انتهت العملية بفشل ذريع."سنتكوم": إنقاذ عنصرين من القوات الأمريكية داخل إيران بعد سقوط طائرتهماتصويت... برأيك هل كانت عملية إنقاذ الطيار الأمريكي فاشلة أم ناجحة بعد تدمير طائرتين؟
https://sarabic.ae/20260405/ترامب-200-جندي-شاركوا-بعملية-إنقاذ-الطيار-الأمريكي-في-إيران-1112307501.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الإيرانية: عملية إنقاذ الطيار الأمريكي ربما كانت لسرقة اليورانيوم
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن هبوط طائرات أمريكية في أصفهان لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أُسقطت طائرته في البلاد قبل أيام، ربما كانت غطاءً لمحاولة سرقة اليورانيوم الإيراني.
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي: ""العملية الأمريكية التي كانت انتهاكًا للمجال الجوي الإيراني، أثارت غموضاً وتساؤلات عدة، النقطة المزعومة (لاختفاء الطيار الأمريكي في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد)، كانت بعيدة جدا عن النقطة التي هبطت عندها الطائرات الأمريكية في جنوب أصفهان لذلك هناك احتمال وجود عملية تضليل لسرقة اليورانيوم الإيراني".
وأضاف: "أصل القصة أن عمليتهم منيت بفشل واضح، وفضيحة كارثية بالنسبة لهم، ما أوقعهم في (طبس الثانية) (في إشارة إلى عملية طبس الأولى لإنقاذ الرهائن الأمريكيين في إيران خلال أزمة السفارة الأمريكية في طهران عام 1980، في عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر)".
وقالت الحكومة الأمريكية، الأحد، إن الولايات المتحدة أنقذت طيارا كان محاصرا في إيران، بعد أن أسقطت إيران طائرته المقاتلة من طراز إف-15.
ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، عبر "إكس"، بيانا صادرا عن ترامب قال فيه: "خلال الساعات القليلة الماضية، نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة".
وأوضح ترامب أنه وجّه "بإرسال عشرات الطائرات المزودة بأكثر الأسلحة فتكا لتأمين خروج الطيار من خلف خطوط العدو".
عملية "مخلب النسر"، والمعروفة في إيران باسم عملية "طبس"، نفذتها القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، في 24 أبريل/نيسان 1980، لإنقاذ رهائن من السفارة الأمريكية في طهران. خلال العملية، تحطمت مروحية في الماء فور إقلاعها، بينما انحرفت أخرى عن مسارها بسبب عاصفة رملية، ما اضطرها للعودة.
وأثناء التزود بالوقود على الأرض، اصطدمت إحدى المروحيات بطائرة تزويد بالوقود، ما أدى إلى تدمير الطائرتين ومقتل ثمانية من أفراد الطاقم. تركت جميع المروحيات المتبقية في الصحراء، واستولى عليها الجيش الإيراني. انتهت العملية بفشل ذريع.