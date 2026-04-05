ترامب: 200 جندي شاركوا بعملية إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نحو 200 جندي من وحدات العمليات الخاصة شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الذي سقطت طائرته من طراز "إف-15" في إيران،... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-05T17:10+0000
https://sarabic.ae/20260405/تصويت-برأيك-هل-كانت-عملية-إنقاذ-الطيار-الأمريكي-فاشلة-أم-ناجحة-بعد-تدمير-طائرتين؟-1112304787.html
https://sarabic.ae/20260405/مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-يعلن-إسقاط-طائرة-أمريكية-من-طراز-سي-130-هيركوليز--1112298460.html
https://sarabic.ae/20260405/الحرس-الثوري-الإيراني-أمريكا-تلقت-هزيمة-مذلة-جديدة-وإله-رمال-طبس-ما-زال-حاضرا-1112297452.html
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نحو 200 جندي من وحدات العمليات الخاصة شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الذي سقطت طائرته من طراز "إف-15" في إيران، لافتا إلى أن طهران أسقطت الطائرة الأمريكية بواسطة صاروخ محمول على الكتف.
وقال ترامب، في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "الولايات المتحدة كانت قلقة في البداية من أن تكون رسالة من أحد أفراد طاقم الطائرة "إف-15" التي أسقطتها إيران خدعة من الإيرانيين لجذب القوات الأمريكية إلى فخ، ونحو 200 جندي من وحدات العمليات الخاصة شاركوا في العملية".
وأضاف ترامب: "الجيش الإيراني أسقط طائرة "إف-15" باستخدام صاروخ محمول على الكتف. والضابط اختبأ في الجبل، وتمكنت الولايات المتحدة من رصده باستخدام تقنياتها"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة دمرت طائرتين من طراز "إم سي-130 جيه" خلال عملية إنقاذ الطيار في إيران.
وقالت وسائل الإعلام إن "الطائرة الأمريكية التي يعتقد أنها تحطمت في إيران هي مقاتلة من طراز "إف-15 إي" وعلى متنها طاقم مكون من شخصين".
وأضافت، نقلا عن مصادر، أنه تم إنقاذ أحد الطيارين وإجلاؤه، ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون كيف تعطلت الطائرة، مشيرة إلى أن قيمة كل طائرة تتجاوز الـ 100 مليون دولار.
وصرح مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، في وقت سابق، أن جهود الولايات المتحدة لإنقاذ الطيار الثاني "باءت بالفشل"، وأن القوات الإيرانية أسقطت مروحيتين من طراز "بلاك هوك" وطائرة دعم من طراز "سي-130".
كما يشار إلى أن المسؤولين الإيرانيين نشروا صورا تظهر حطاما متفحما لطائرة واحدة على الأقل.
وبدأت عملية بحث وإنقاذ أمريكية بعد تحطم طائرة من طراز "إف-15 إي"، يوم الجمعة، حيث وعدت إيران أيضا بمكافأة لأي شخص يسلم الطيار الأمريكي. وكان قد تم إنقاذ فرد آخر من طاقم الطائرة في وقت سابق.
وكشف ترامب أن الطيار مصاب لكنه "سيكون بخير تماما"، مضيفا أنه لجأ إلى "جبال إيران الوعرة". وأوضح ترامب أن عملية الإنقاذ شاركت فيها عشرات الطائرات، وأن الولايات المتحدة كانت تراقب موقعه على مدار الساعة، وتخطط بدقة لإنقاذه.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنقذنا أحد أفراد طاقم مقاتلة "إف-15" من أعماق جبال إيران، وهو ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة".
وكانت هذه الطائرة المقاتلة أول طائرة أمريكية تتحطم في الأراضي الإيرانية منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط.