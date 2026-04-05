ترامب: 200 جندي شاركوا بعملية إنقاذ الطيار الأمريكي في إيران

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نحو 200 جندي من وحدات العمليات الخاصة شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الذي سقطت طائرته من طراز "إف-15" في إيران،... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب، في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "الولايات المتحدة كانت قلقة في البداية من أن تكون رسالة من أحد أفراد طاقم الطائرة "إف-15" التي أسقطتها إيران خدعة من الإيرانيين لجذب القوات الأمريكية إلى فخ، ونحو 200 جندي من وحدات العمليات الخاصة شاركوا في العملية".وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة دمرت طائرتين من طراز "إم سي-130 جيه" خلال عملية إنقاذ الطيار في إيران.وأضافت، نقلا عن مصادر، أنه تم إنقاذ أحد الطيارين وإجلاؤه، ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون كيف تعطلت الطائرة، مشيرة إلى أن قيمة كل طائرة تتجاوز الـ 100 مليون دولار.وصرح مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، في وقت سابق، أن جهود الولايات المتحدة لإنقاذ الطيار الثاني "باءت بالفشل"، وأن القوات الإيرانية أسقطت مروحيتين من طراز "بلاك هوك" وطائرة دعم من طراز "سي-130".وبدأت عملية بحث وإنقاذ أمريكية بعد تحطم طائرة من طراز "إف-15 إي"، يوم الجمعة، حيث وعدت إيران أيضا بمكافأة لأي شخص يسلم الطيار الأمريكي. وكان قد تم إنقاذ فرد آخر من طاقم الطائرة في وقت سابق.وكشف ترامب أن الطيار مصاب لكنه "سيكون بخير تماما"، مضيفا أنه لجأ إلى "جبال إيران الوعرة". وأوضح ترامب أن عملية الإنقاذ شاركت فيها عشرات الطائرات، وأن الولايات المتحدة كانت تراقب موقعه على مدار الساعة، وتخطط بدقة لإنقاذه.وكانت هذه الطائرة المقاتلة أول طائرة أمريكية تتحطم في الأراضي الإيرانية منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط.

