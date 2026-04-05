الحرس الثوري الإيراني: أمريكا تلقت هزيمة مذلة جديدة... وإله رمال طبس ما زال حاضرا
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تكبدت هزيمة جديدة "مذلة" شبيهة بما حدث في عملية طبس، وذلك ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي، دونالد... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تكبدت هزيمة جديدة "مذلة" شبيهة بما حدث في عملية طبس، وذلك ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإجراء عملية خاصة لإنقاذ الطيار الذي أسقطت طائرته في إيران.
وذكر بيان العلاقات العامة للحرس الثوري أن محاولة الولايات المتحدة إنقاذ الطيار فشلت بعد دخول طائراتها إلى وسط البلاد، وأن عملية مشتركة بين القوات الجوية والبرية ووحدات التعبئة والأمن الداخلي أسفرت عن إسقاط طائرات العدو.
وأضاف البيان أن مزاعم ترامب تهدف للتغطية على هزيمته، مشيرا إلى أن "إله رمال طبس لا يزال حاضرا"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
يشار إلى أن جملة "طبس" تعود إلى واقعة عملية "مخلب النسر" في نيسان/ أبريل 1980، عندما حاولت أمريكا تنفيذ عملية سرية لإنقاذ رهائنها في طهران، لكنها فشلت في صحراء طبس الإيرانية بسبب عواصف رملية مفاجئة أدت إلى تصادم طائرات مروحية ومقتل جنود، ما اضطر القوات الأمريكية للانسحاب، وأصبح الحدث استعارة سياسية ودينية شهيرة في الخطاب الإيراني.
ويحمل الاستخدام الحالي للجملة رسالة مزدوجة، دينيا باعتبار ما حدث "معجزة إلهية" لحماية إيران، وسياسيا كتحد لأي تدخل عسكري محتمل، مشيرا إلى أن التاريخ يعيد نفسه وأن أي محاولة اختراق ستواجه مصيرا مشابها لفشل عام 1980، كما ظهر مؤخرا مع تعطل طائرات "C-130" الأمريكية أثناء محاولة إنقاذ الطيار.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تنفيذ الجيش الأمريكي لعملية نجدة في إيران، أنقذ خلالها طيارا أمريكيا تم إسقاط طائرته.
وقال ترامب عبر حسابه على "تروث سوشيال": نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة لإنقاذ أحد ضباطنا المتميزين، وهو كولونيل يحظى باحترام كبير ويسرني أن أطمئنكم بأنه الآن بخير.
وأضاف: "الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة الطيار".
كما صرح ترامب، أن مساعد طيار طائرة إف-15إي التي أُسقطت في إيران بخير رغم إصابته.