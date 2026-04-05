الحرس الثوري الإيراني: أمريكا تلقت هزيمة مذلة جديدة... وإله رمال طبس ما زال حاضرا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني: أمريكا تلقت هزيمة مذلة جديدة... وإله رمال طبس ما زال حاضرا

سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تكبدت هزيمة جديدة "مذلة" شبيهة بما حدث في عملية طبس، وذلك ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي، دونالد... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
إيران
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
وذكر بيان العلاقات العامة للحرس الثوري أن محاولة الولايات المتحدة إنقاذ الطيار فشلت بعد دخول طائراتها إلى وسط البلاد، وأن عملية مشتركة بين القوات الجوية والبرية ووحدات التعبئة والأمن الداخلي أسفرت عن إسقاط طائرات العدو. وأضاف البيان أن مزاعم ترامب تهدف للتغطية على هزيمته، مشيرا إلى أن "إله رمال طبس لا يزال حاضرا"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
10:10 GMT 05.04.2026
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تكبدت هزيمة جديدة "مذلة" شبيهة بما حدث في عملية طبس، وذلك ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإجراء عملية خاصة لإنقاذ الطيار الذي أسقطت طائرته في إيران.
وذكر بيان العلاقات العامة للحرس الثوري أن محاولة الولايات المتحدة إنقاذ الطيار فشلت بعد دخول طائراتها إلى وسط البلاد، وأن عملية مشتركة بين القوات الجوية والبرية ووحدات التعبئة والأمن الداخلي أسفرت عن إسقاط طائرات العدو.
وأضاف البيان أن مزاعم ترامب تهدف للتغطية على هزيمته، مشيرا إلى أن "إله رمال طبس لا يزال حاضرا"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
يشار إلى أن جملة "طبس" تعود إلى واقعة عملية "مخلب النسر" في نيسان/ أبريل 1980، عندما حاولت أمريكا تنفيذ عملية سرية لإنقاذ رهائنها في طهران، لكنها فشلت في صحراء طبس الإيرانية بسبب عواصف رملية مفاجئة أدت إلى تصادم طائرات مروحية ومقتل جنود، ما اضطر القوات الأمريكية للانسحاب، وأصبح الحدث استعارة سياسية ودينية شهيرة في الخطاب الإيراني.
ويحمل الاستخدام الحالي للجملة رسالة مزدوجة، دينيا باعتبار ما حدث "معجزة إلهية" لحماية إيران، وسياسيا كتحد لأي تدخل عسكري محتمل، مشيرا إلى أن التاريخ يعيد نفسه وأن أي محاولة اختراق ستواجه مصيرا مشابها لفشل عام 1980، كما ظهر مؤخرا مع تعطل طائرات "C-130" الأمريكية أثناء محاولة إنقاذ الطيار.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تنفيذ الجيش الأمريكي لعملية نجدة في إيران، أنقذ خلالها طيارا أمريكيا تم إسقاط طائرته.
وقال ترامب عبر ​حسابه على "تروث سوشيال": نفذ الجيش ​الأمريكي واحدة ​من ​أكثر ⁠عمليات البحث والإنقاذ ‌جرأة في تاريخ ‌الولايات المتحدة لإنقاذ أحد ضباطنا ⁠المتميزين، وهو كولونيل ​يحظى ⁠باحترام كبير ويسرني ⁠أن أطمئنكم ‌بأنه الآن بخير.
وأضاف: "الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة الطيار".
كما صرح ترامب، أن مساعد طيار طائرة إف-15إي التي أُسقطت في إيران بخير رغم إصابته.
