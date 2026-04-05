مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يعلن إسقاط طائرة أمريكية من طراز "سي-130 هيركوليز"

سبوتنيك عربي

صرح إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية الإيرانية، بأن القوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز سي-130... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أفاد متحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية الإيرانية بأن الجهود الأمريكية لإنقاذ مساعد طيار مقاتلة إف-15إي التي أُسقطت سابقًا "باءت بالفشل"، وأن القوات الإيرانية أسقطت مروحيتين من طراز بلاك هوك وطائرة دعم من طراز سي-130.وجاء في التعليق المصاحب للصور: "وفقًا للمعلومات الواردة سابقًا، كشفت تحقيقات إضافية أجراها خبراء في موقع الحادث أن طائرتي نقل عسكريتين أمريكيتين من طراز سي-130 ومروحيتين من طراز بلاك هوك أُسقطتا نتيجة النيران المقدسة التي أطلقها مقاتلو القوات المسلحة الإيرانية".وقال ترامب عبر ​حسابه على تروث سوشيال: "نفذ الجيش ​الأمريكي واحدة ​من ​أكثر ⁠عمليات البحث والإنقاذ ‌جرأة في تاريخ ‌الولايات المتحدة لإنقاذ أحد ضباطنا ⁠المتميزين، وهو كولونيل ​يحظى ⁠باحترام كبير ويسرني ⁠أن أطمئنكم ‌بأنه الآن بخير". كما صرح ترامب، أن مساعد طيار طائرة إف-15إي التي أُسقطت في إيران بخير رغم إصابته.وأفادت شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن مصدر، أن مروحيتين أمريكيتين تعرضتا لإطلاق نار من القوات الإيرانية أثناء بحثهما عن طائرة "إف- 15" محطمة.وأضافت: "جميع أفراد الخدمة بخير".كما أكد الجيش الإيراني، أول أمس الجمعة، إسقاطه طائرة حربية هجومية أمريكية من طراز "إي - 10"، قبل أن تتحطم فوق مياه الخليج العربي.وذكر الجيش، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن طائرة "إي-10" أصيبت بنيران منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش وتحطمت في مياه الخليج.الحرس الثوري يعلن إسقاط مروحيتي "بلاك هوك" أمريكيتين بنيران العشائر في إيرانترامب: أنقذنا الطيار الأمريكي المفقود في إيران

