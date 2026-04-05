مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني يعلن إسقاط طائرة أمريكية من طراز "سي-130 هيركوليز"
سبوتنيك عربي
صرح إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية الإيرانية، بأن القوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز سي-130... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
صرح إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية الإيرانية، بأن القوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز سي-130 هيركوليز، كانت تشارك في عملية إنقاذ مساعد طيار مقاتلة إف-15إي التي أُسقطت سابقًا.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أفاد متحدث باسم قيادة خاتم الأنبياء المركزية الإيرانية بأن الجهود الأمريكية لإنقاذ مساعد طيار مقاتلة إف-15إي التي أُسقطت سابقًا "باءت بالفشل"، وأن القوات الإيرانية أسقطت مروحيتين من طراز بلاك هوك وطائرة دعم من طراز سي-130.
وجاء في التعليق المصاحب للصور: "وفقًا للمعلومات الواردة سابقًا، كشفت تحقيقات إضافية أجراها خبراء في موقع الحادث أن طائرتي نقل عسكريتين أمريكيتين من طراز سي-130 ومروحيتين من طراز بلاك هوك أُسقطتا نتيجة النيران المقدسة التي أطلقها مقاتلو القوات المسلحة الإيرانية".
وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، عن تنفيذ الجيش الأمريكي لعملية نجدة في إيران، أنقذ خلالها طيارا أمريكيا تم إسقاط طائرته.
وقال ترامب عبر حسابه على تروث سوشيال: "نفذ الجيش الأمريكي واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ الولايات المتحدة لإنقاذ أحد ضباطنا المتميزين، وهو كولونيل يحظى باحترام كبير ويسرني أن أطمئنكم بأنه الآن بخير".
وأضاف: الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة الطيار.
كما صرح ترامب، أن مساعد طيار طائرة إف-15إي التي أُسقطت في إيران بخير رغم إصابته.
وأفادت شبكة "إن بي سي"، نقلاً عن مصدر، أن مروحيتين أمريكيتين تعرضتا لإطلاق نار من القوات الإيرانية أثناء بحثهما عن طائرة "إف- 15" محطمة.
وجاء في تقرير للشبكة: تعرضت مروحيتان عسكريتان أمريكيتان، كانتا تشاركان في عملية بحث وإنقاذ عقب حادثة تحطم طائرة "إف -15" لإطلاق نار إيراني.
وأضافت: "جميع أفراد الخدمة بخير".
كما أكد الجيش الإيراني، أول أمس الجمعة، إسقاطه طائرة حربية هجومية أمريكية من طراز "إي - 10"، قبل أن تتحطم فوق مياه الخليج العربي.
وذكر الجيش
، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن طائرة "إي-10" أصيبت بنيران منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش وتحطمت في مياه الخليج.