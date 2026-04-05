"سنتكوم": إنقاذ عنصرين من القوات الأمريكية داخل إيران بعد سقوط طائرتهما

"سنتكوم": إنقاذ عنصرين من القوات الأمريكية داخل إيران بعد سقوط طائرتهما

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، نجاح قواتها في تنفيذ عمليتي إنقاذ لعنصرين من أفراد الخدمة الأمريكية داخل إيران، وذلك عقب إسقاط طائرتهما... 05.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-05T17:47+0000

2026-04-05T17:47+0000

2026-04-05T17:47+0000

وأوضحت "سنتكوم" أن عملية انتشال العنصرين تمت بسلام عبر مهمتي بحث وإنقاذ منفصلتين في 4 أبريل/نيسان، موضحة أن طائرتهما كانت قد تعطلت خلال مهمة قتالية في 2 أبريل. وفي السياق ذاته، أكدت "سنتكوم" استمرار الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن "هذه العمليات تأتي ضمن جهود تقويض قدرة النظام الإيراني على توسيع نفوذه خارج حدوده". وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن نحو 200 جندي من وحدات العمليات الخاصة شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الذي سقطت طائرته من طراز "إف-15" في إيران، لافتا إلى أن طهران أسقطت الطائرة الأمريكية بواسطة صاروخ محمول على الكتف.وأضاف ترامب: "الجيش الإيراني أسقط طائرة "إف-15" باستخدام صاروخ محمول على الكتف. والضابط اختبأ في الجبل، وتمكنت الولايات المتحدة من رصده باستخدام تقنياتها"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة دمرت طائرتين من طراز "إم سي-130 جيه" خلال عملية إنقاذ الطيار في إيران.وقالت وسائل الإعلام إن "الطائرة الأمريكية التي يعتقد أنها تحطمت في إيران هي مقاتلة من طراز "إف-15 إي" وعلى متنها طاقم مكون من شخصين".وأضافت، نقلا عن مصادر، أنه تم إنقاذ أحد الطيارين وإجلاؤه، ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون كيف تعطلت الطائرة، مشيرة إلى أن قيمة كل طائرة تتجاوز الـ 100 مليون دولار.وبدأت عملية بحث وإنقاذ أمريكية بعد تحطم طائرة من طراز "إف-15 إي"، يوم الجمعة، حيث وعدت إيران أيضا بمكافأة لأي شخص يسلم الطيار الأمريكي. وكان قد تم إنقاذ فرد آخر من طاقم الطائرة في وقت سابق.وكشف ترامب أن الطيار مصاب لكنه "سيكون بخير تماما"، مضيفا أنه لجأ إلى "جبال إيران الوعرة". وأوضح ترامب أن عملية الإنقاذ شاركت فيها عشرات الطائرات، وأن الولايات المتحدة كانت تراقب موقعه على مدار الساعة، وتخطط بدقة لإنقاذه.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنقذنا أحد أفراد طاقم مقاتلة "إف-15" من أعماق جبال إيران، وهو ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة".وكانت هذه الطائرة المقاتلة أول طائرة أمريكية تتحطم في الأراضي الإيرانية منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط.

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم