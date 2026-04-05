"سنتكوم": إنقاذ عنصرين من القوات الأمريكية داخل إيران بعد سقوط طائرتهما

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
"سنتكوم": إنقاذ عنصرين من القوات الأمريكية داخل إيران بعد سقوط طائرتهما
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، نجاح قواتها في تنفيذ عمليتي إنقاذ لعنصرين من أفراد الخدمة الأمريكية داخل إيران، وذلك عقب إسقاط طائرتهما... 05.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت "سنتكوم" أن عملية انتشال العنصرين تمت بسلام عبر مهمتي بحث وإنقاذ منفصلتين في 4 أبريل/نيسان، موضحة أن طائرتهما كانت قد تعطلت خلال مهمة قتالية في 2 أبريل. وفي السياق ذاته، أكدت "سنتكوم" استمرار الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن "هذه العمليات تأتي ضمن جهود تقويض قدرة النظام الإيراني على توسيع نفوذه خارج حدوده". وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن نحو 200 جندي من وحدات العمليات الخاصة شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الذي سقطت طائرته من طراز "إف-15" في إيران، لافتا إلى أن طهران أسقطت الطائرة الأمريكية بواسطة صاروخ محمول على الكتف.وأضاف ترامب: "الجيش الإيراني أسقط طائرة "إف-15" باستخدام صاروخ محمول على الكتف. والضابط اختبأ في الجبل، وتمكنت الولايات المتحدة من رصده باستخدام تقنياتها"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة دمرت طائرتين من طراز "إم سي-130 جيه" خلال عملية إنقاذ الطيار في إيران.وقالت وسائل الإعلام إن "الطائرة الأمريكية التي يعتقد أنها تحطمت في إيران هي مقاتلة من طراز "إف-15 إي" وعلى متنها طاقم مكون من شخصين".وأضافت، نقلا عن مصادر، أنه تم إنقاذ أحد الطيارين وإجلاؤه، ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون كيف تعطلت الطائرة، مشيرة إلى أن قيمة كل طائرة تتجاوز الـ 100 مليون دولار.وبدأت عملية بحث وإنقاذ أمريكية بعد تحطم طائرة من طراز "إف-15 إي"، يوم الجمعة، حيث وعدت إيران أيضا بمكافأة لأي شخص يسلم الطيار الأمريكي. وكان قد تم إنقاذ فرد آخر من طاقم الطائرة في وقت سابق.وكشف ترامب أن الطيار مصاب لكنه "سيكون بخير تماما"، مضيفا أنه لجأ إلى "جبال إيران الوعرة". وأوضح ترامب أن عملية الإنقاذ شاركت فيها عشرات الطائرات، وأن الولايات المتحدة كانت تراقب موقعه على مدار الساعة، وتخطط بدقة لإنقاذه.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنقذنا أحد أفراد طاقم مقاتلة "إف-15" من أعماق جبال إيران، وهو ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة".وكانت هذه الطائرة المقاتلة أول طائرة أمريكية تتحطم في الأراضي الإيرانية منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط.
"سنتكوم": إنقاذ عنصرين من القوات الأمريكية داخل إيران بعد سقوط طائرتهما

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، نجاح قواتها في تنفيذ عمليتي إنقاذ لعنصرين من أفراد الخدمة الأمريكية داخل إيران، وذلك عقب إسقاط طائرتهما المقاتلة من طراز "إف-15 إي".
وأوضحت "سنتكوم" أن عملية انتشال العنصرين تمت بسلام عبر مهمتي بحث وإنقاذ منفصلتين في 4 أبريل/نيسان، موضحة أن طائرتهما كانت قد تعطلت خلال مهمة قتالية في 2 أبريل.
وفي السياق ذاته، أكدت "سنتكوم" استمرار الضربات الأمريكية على إيران، مشيرة إلى أن "هذه العمليات تأتي ضمن جهود تقويض قدرة النظام الإيراني على توسيع نفوذه خارج حدوده".
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، أن نحو 200 جندي من وحدات العمليات الخاصة شاركوا في عملية إنقاذ الطيار الأمريكي الذي سقطت طائرته من طراز "إف-15" في إيران، لافتا إلى أن طهران أسقطت الطائرة الأمريكية بواسطة صاروخ محمول على الكتف.
وقال ترامب، في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "الولايات المتحدة كانت قلقة في البداية من أن تكون رسالة من أحد أفراد طاقم الطائرة "إف-15" التي أسقطتها إيران خدعة من الإيرانيين لجذب القوات الأمريكية إلى فخ، ونحو 200 جندي من وحدات العمليات الخاصة شاركوا في العملية".
وأضاف ترامب: "الجيش الإيراني أسقط طائرة "إف-15" باستخدام صاروخ محمول على الكتف. والضابط اختبأ في الجبل، وتمكنت الولايات المتحدة من رصده باستخدام تقنياتها"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة دمرت طائرتين من طراز "إم سي-130 جيه" خلال عملية إنقاذ الطيار في إيران.
وقالت وسائل الإعلام إن "الطائرة الأمريكية التي يعتقد أنها تحطمت في إيران هي مقاتلة من طراز "إف-15 إي" وعلى متنها طاقم مكون من شخصين".
وأضافت، نقلا عن مصادر، أنه تم إنقاذ أحد الطيارين وإجلاؤه، ولم يوضح المسؤولون الأمريكيون كيف تعطلت الطائرة، مشيرة إلى أن قيمة كل طائرة تتجاوز الـ 100 مليون دولار.
وصرح مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني، في وقت سابق، أن جهود الولايات المتحدة لإنقاذ الطيار الثاني "باءت بالفشل"، وأن القوات الإيرانية أسقطت مروحيتين من طراز "بلاك هوك" وطائرة دعم من طراز "سي-130".
وبدأت عملية بحث وإنقاذ أمريكية بعد تحطم طائرة من طراز "إف-15 إي"، يوم الجمعة، حيث وعدت إيران أيضا بمكافأة لأي شخص يسلم الطيار الأمريكي. وكان قد تم إنقاذ فرد آخر من طاقم الطائرة في وقت سابق.
وكشف ترامب أن الطيار مصاب لكنه "سيكون بخير تماما"، مضيفا أنه لجأ إلى "جبال إيران الوعرة".
وأوضح ترامب أن عملية الإنقاذ شاركت فيها عشرات الطائرات، وأن الولايات المتحدة كانت تراقب موقعه على مدار الساعة، وتخطط بدقة لإنقاذه.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أنقذنا أحد أفراد طاقم مقاتلة "إف-15" من أعماق جبال إيران، وهو ضابط شجاع للغاية ومصاب بجروح خطيرة".
وكانت هذه الطائرة المقاتلة أول طائرة أمريكية تتحطم في الأراضي الإيرانية منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط.
