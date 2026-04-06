الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع المستوى في كورسك
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اعتقال مواطن روسي كان يخطط، بناءً على أوامر من المخابرات العسكرية الأوكرانية، لهجوم إرهابي ضد مسؤول رفيع المستوى في... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع المستوى في كورسك
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اعتقال مواطن روسي كان يخطط، بناءً على أوامر من المخابرات العسكرية الأوكرانية، لهجوم إرهابي ضد مسؤول رفيع المستوى في مقاطعة كورسك.
وجاء في البيان: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشاط غير قانوني لمواطن روسي، كان يخطط لهجوم إرهابي ضد مسؤول رفيع المستوى في مقاطعة كورسك".
وأشار البيان إلى أن "بناءً على تعليمات جهاز المخابرات الأوكرانية، قام الجاني باتخاذ تدابير تحضيرية لارتكاب هجوم إرهابي ضد مسؤول إقليمي رفيع المستوى".
وجاء في بيان الأمن: "لتحقيق ذلك، قام بإجراء مراقبة للوضع قرب مبنى حكومة كورسك الإقليمية لتحديد وقت ومسارات الوصول والمغادرة، فضلاً عن موقع العبوة الناسفة. وأرسل المعلومات التي حصل عليها، إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو، إلى العدو عبر تطبيق المراسلة الأجنبي "تلغرام".
أُلقي القبض على عميل كييف، أثناء محاولته استعادة قنبلة من مخبئها، ويواجه عقوبة السجن المؤبد.