الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع المستوى في كورسك

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول روسي رفيع المستوى في كورسك

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اعتقال مواطن روسي كان يخطط، بناءً على أوامر من المخابرات العسكرية الأوكرانية، لهجوم إرهابي ضد مسؤول رفيع المستوى في...

2026-04-06T07:36+0000

2026-04-06T07:36+0000

2026-04-06T07:36+0000

وجاء في البيان: "أوقف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشاط غير قانوني لمواطن روسي، كان يخطط لهجوم إرهابي ضد مسؤول رفيع المستوى في مقاطعة كورسك".وأشار البيان إلى أن "بناءً على تعليمات جهاز المخابرات الأوكرانية، قام الجاني باتخاذ تدابير تحضيرية لارتكاب هجوم إرهابي ضد مسؤول إقليمي رفيع المستوى".وجاء في بيان الأمن: "لتحقيق ذلك، قام بإجراء مراقبة للوضع قرب مبنى حكومة كورسك الإقليمية لتحديد وقت ومسارات الوصول والمغادرة، فضلاً عن موقع العبوة الناسفة. وأرسل المعلومات التي حصل عليها، إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو، إلى العدو عبر تطبيق المراسلة الأجنبي "تلغرام".أُلقي القبض على عميل كييف، أثناء محاولته استعادة قنبلة من مخبئها، ويواجه عقوبة السجن المؤبد.الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي في موسكو ضد مسؤول رفيع المستوى خطط له من قبل كييف

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم