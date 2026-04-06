https://sarabic.ae/20260406/الجزائر-موريتانيا-شراكة-تتجاوز-الطاقة-نحو-نقل-التكنولوجيا-وبناء-سيادة-إقليمية-جديدة-1112339106.html

الجزائر– موريتانيا... شراكة تتجاوز الطاقة نحو نقل التكنولوجيا وبناء سيادة إقليمية جديدة

الجزائر– موريتانيا... شراكة تتجاوز الطاقة نحو نقل التكنولوجيا وبناء سيادة إقليمية جديدة

سبوتنيك عربي

في سياق التحولات العميقة التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، تبرز الشراكة الجزائرية – الموريتانية في قطاع المحروقات كأحد المشاريع الاستراتيجية الواعدة، التي لا... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T20:17+0000

2026-04-06T20:17+0000

2026-04-06T20:17+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الجزائر

موريتانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104444/68/1044446890_0:66:2436:1436_1920x0_80_0_0_654a30207a09720e32212d31639521a2.jpg

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي إن هذه الشراكة التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تعكس تحولا نوعيا في مقاربة الجزائر لعلاقاتها الطاقوية، من مجرد التصدير إلى الاستثمار في العمق الإفريقي.وأضاف في حديثه لسبوتنيك، أن أول محور هو الاستكشاف والاستغلال الذي يمضي من التعاقد إلى الشراكة الاستراتيجية ويشكل التعاون في مجالات الاستكشاف والاستغلال والتسويق المشترك للمحروقات حجر الأساس في هذه الشراكة، فبدلاً من نموذج "المورد والمستهلك"، تتجه الجزائر نحو نموذج "الشريك المنتج".وتابع المتحدث: "فتح المجال أمام الشركات الجزائرية، وعلى رأسها سوناطراك، لاكتساب مواقع جديدة في غرب إفريقيا، يؤدي إلى تقليل المخاطر الاستثمارية عبر الشراكة بدل العمل المنفرد، وهذا يمكن موريتانيا من الاستفادة من الخبرة الجزائرية في تطوير الحقول وتسويق الإنتاج".وكل هذا، حسب تيغرسي، يهدف إلى بناء منصة إقليمية مشتركة لإنتاج وتسويق الطاقة، قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.وثاني محور بالنسبة للمتحدث، هو الربط الكهربائي، باعتباره طاقة تتجاوز الحدود، حيث يمثل مشروع الربط الكهربائي عبر تندوف خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة في المنطقة، مدعومًا بإنجاز محطات كهربائية وتطوير شبكة الجهد العالي ، بهدف خلق سوق كهرباء إقليمي يربط شمال إفريقيا بغربها، ويساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج عبر تقاسم الموارد الطاقوية ودعم مشاريع الطاقات المتجددة مستقبلاً والرهان تحويل الجزائر إلى "محور طاقوي" يربط إفريقيا بأوروبا عبر شبكات متعددة (غاز، كهرباء، هيدروجين مستقبلا).ويشير المتحدث إلى أن المحور الثالث هو توسع شركة "نفطال" من شركة وطنية إلى فاعل إقليمي وهذا يساهم في نشر محطات توزيع الوقود التابعة لها في موريتانيا ، مؤكدا أن هذه خطوة عملية لتجسيد الحضور الجزائري في السوق الإفريقية وهذا سيحقق السيطرة على جزء من سلسلة القيمة (التوزيع وليس فقط الإنتاج) ويضمن أسواق دائمة للمنتجات النفطية الجزائرية بهدف بناء شركات وطنية ذات بعد قاري، قادرة على منافسة الشركات متعددة الجنسيات.أما المحور الأخير، يضيف هواري تيغرسي، فهو نقل المعرفة التي تعتبر جوهر الشراكة الحقيقية حيث يُعد محور التكوين ونقل الخبرات أهم ركيزة لضمان استدامة هذه الشراكة.وتابع: "سيترك ذلك أثرا على تأهيل الكفاءات الموريتانية محليًا بدل الاعتماد على الخبرات الأجنبية ويرسخ النفوذ الجزائري "الناعم" عبر المعرفة والتكوين بما يخلق منظومة مشتركة للبحث والتطوير".كما تحدث تيغرسي عن تحديات التمويل أو البيروقراطية التي يمكن أن تعيق التنفيذ، وغياب رؤية موحدة طويلة الأمد، مؤكدا أن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقيات قطاعية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الجزائر على التحول من "قوة طاقوية تقليدية" إلى "قوة تكنولوجية إقليمية"، وأن الرهان اليوم لم يعد فقط في استخراج النفط والغاز، بل في امتلاك المعرفة، والتحكم في سلاسل القيمة، وتصدير النموذج التنموي، وفي حال نجاح هذا المسار، فإن الجزائر لن تكتفي بتصدير الطاقة، بل ستصدر التكنولوجيا والخبرة والنفوذ الاقتصادي.وفي سياق متصل، قال البروفيسور مراد كواشي: "أولا يجب التنويه إلى أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية الموريتانية شهدت تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وهذا راجع إلى التوافق السياسي الكبير بين قيادتي البلدين والزيارات المتبادلة في الآونة الأخيرة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أنه بالنسبة لقيمة التبادل التجاري تضاعفت مؤخرا خاصة مع سعي الجزائر لتوسيع صادراتها خارج إطار المحروقات نحو موريتانيا والسنغال، ولأجل ذلك تم إنشاء ما يعرف بطريق "الزويرات تندوف" على مسافة تقارب 900 كلم، والذي تكفلت به الجزائر و بإنشاء حتى الشطر الذي يمر عبر الأراضي الموريتانية، وبالإضافة إلى ذلك تم فتح فروع لبنوك عمومية جزائرية في موريتانيا، كما تنوي السلطات إنشاء منطقة تبادل تجاري حر للبلدين.وتابع: "في مجال الطاقة، اعتمدت سوناطراك الجزائرية، التي تعتبر عملاق الطاقة في البلاد والعالم وهي الأولى إفريقيا، على استراتيجية تدويل محفظة أنشطتها، من خلال التوجه إلى الاستثمار في عدة دول، سابقا تابعنا الإعلان عن تواجد سوناطراك في دولة النيجر وبداية استغلال حقل كفرة، كما أننا تابعنا أن السلطات النيجيرية طلبت من الجزائر العمل على استغلال حقول أخرى من النفط، وسوناطراك حاضرة أيضا في بوركينافاسو، ونلاحظ اليوم العمل مع موريتانيا".وأكد المتحدث أن موريتانيا لها احتياطات هامة من النفط والغاز، معتبرا أن الجزائر من خلال كفاءاتها البشرية وإمكانياتها المادية يمكنها العمل على مستوى دولة موريتانيا لاستغلال احتياطاته الطاقوية بشكل كامل من أجل تموين السوق المحلية أولا والتوجه نحو التصدير في مرحلة ثانية.

الجزائر

موريتانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, موريتانيا