https://sarabic.ae/20260406/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-إطلاق-عدة-صواريخ-قادمة-من-إيران-1112315141.html
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق عدة صواريخ قادمة من إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رصد إطلاق عدة صواريخ قادمة من إيران. 06.04.2026, سبوتنيك عربي
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548822_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9402b088fa417bd7dabe94a6949ee7b7.jpg
وقال الجيش في بيان له: "رصد الجيش الإسرائيلي قبل قليل صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل".وأضاف أن "أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد".وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالت إنها للصواريخ الإيرانية فوق تل أبيب.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيلي أصيب جراء سقوط شظايا عنقوية في تل أبيب.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
إيران
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548822_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_89a0ca31bb1501423d98623a8952ebe2.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
01:48 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 02:48 GMT 06.04.2026)
