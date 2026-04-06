الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق عدة صواريخ قادمة من إيران

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رصد إطلاق عدة صواريخ قادمة من إيران. 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T02:48+0000

وقال الجيش في بيان له: "رصد الجيش الإسرائيلي قبل قليل صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل".وأضاف أن "أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد".وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالت إنها للصواريخ الإيرانية فوق تل أبيب.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيلي أصيب جراء سقوط شظايا عنقوية في تل أبيب.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

