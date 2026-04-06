الخارجية الروسية: إنشاء مركز لتصدير الحبوب في مصر قيد الدراسة
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، غيورغي بوريسينكو، بأن مشروع إنشاء مركز لتجارة الحبوب في مصر لا يزال "قيد الدراسة"، مؤكدًا أن العمل عليه يجري بوتيرة نشطة.
2026-04-06T23:16+0000
22:35 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 23:16 GMT 06.04.2026)
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، غيورغي بوريسينكو، بأن مشروع إنشاء مركز لتجارة الحبوب في مصر لا يزال "قيد الدراسة"، مؤكدًا أن العمل عليه يجري بوتيرة نشطة.
وقال بوريسينكو في صحفية، إن "هذه المبادرة تُناقش بشكل مكثف، وهناك تواصل قائم مع وزارة الزراعة ووزارة التموين في مصر، ونرى أن دراسة المشروع تجري بوتيرة نشطة".
وأوضح أن إشراك دول أخرى في المشروع غير مطروح حاليًا، مشيرًا إلى أن الجانب المصري يتوجه مباشرة إلى روسيا بهذا المقترح، نظرًا لكونها أكبر مورد للحبوب إلى مصر وتغطي نحو 80% من احتياجاتها من واردات القمح
وتابع: "هناك خطط محددة لموقع المركز، إذ يعمل كبار تجار الحبوب الروس بنشاط في مصر منذ فترة طويلة، ولديهم بالفعل مرافقهم الخاصة هناك، بما في ذلك في بعض الموانئ المصرية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في وقت سابق مناقشة إنشاء مركز للحبوب وآخر للطاقة في مصر.