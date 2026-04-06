أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الدولي: أوروبا تدفع ثمن تبعيتها للولايات المتحدة في ظل أزمة الطاقة
باحث في الشأن الدولي: أوروبا تدفع ثمن تبعيتها للولايات المتحدة في ظل أزمة الطاقة
تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور عوض سليمية، من رام الله، فلسطين، عن قدرة أوروبا على الحصول على النفط والغاز الروسي في ظل أزمة الطاقة، مشيرًا إلى أن... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح سليمية، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "قرار أوروبا بقطع إمدادات الغاز الروسي كان بمثابة قطع اليد، نظرا لاعتمادها الكبير على النفط الروسي وبأسعار منخفضة"، لافتًا إلى أن "هذه السياسات جاءت تحت ضغط أميركي، ونتيجة تورطهم في تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم، ما أدى إلى تراجع مستوى الثقة مع موسكو".وأشار إلى "وجود انقسام داخل أوروبا بين دول غربية متشددة وأخرى شرقية تسعى إلى مقاربات أكثر توازنا للخروج من الأزمات"، لافتًا إلى أن "أوكرانيا تسهم في تعقيد المشهد عبر قطع إمدادات الطاقة عن أوروبا الشرقية، في ظل محاولات زيلينسكي إعادة جذب الاهتمام الدولي مع انشغال الولايات المتحدة بالحرب على إيران".وتحدث الباحث في الشأن الدولي عن اتساع الفجوة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن "انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو يتطلب إجراءات قانونية وتصويتا في الكونغرس، إلا أن تعطيل بعض آليات التعاون يبقى واردا، سواء عبر وقف الإمدادات العسكرية أو الحد من استخدام التقنيات الأميركية".وختم بالتأكيد أن "روسيا ستتعامل مع الأوروبيين وفق قواعد القانون الدولي، وأن مستوى ردها سيعكس طبيعة السياسات الأوروبية الخارجية، مع الحرص على تجنب التصعيد الشامل، بعدما قدمت روسيا نموذجا في إدارة الأزمات الخارجية بحكمة، تفاديا للدخول في مواجهة مفتوحة مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.
باحث في الشأن الدولي: أوروبا تدفع ثمن تبعيتها للولايات المتحدة في ظل أزمة الطاقة

08:46 GMT 06.04.2026
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور عوض سليمية، من رام الله، فلسطين، عن قدرة أوروبا على الحصول على النفط والغاز الروسي في ظل أزمة الطاقة، مشيرًا إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعاني من أزمة قيادة، ولا يزال عاجزا حتى الآن عن صياغة سياسة خارجية مستقلة عن الولايات المتحدة".
وأوضح سليمية، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "قرار أوروبا بقطع إمدادات الغاز الروسي كان بمثابة قطع اليد، نظرا لاعتمادها الكبير على النفط الروسي وبأسعار منخفضة"، لافتًا إلى أن "هذه السياسات جاءت تحت ضغط أميركي، ونتيجة تورطهم في تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم، ما أدى إلى تراجع مستوى الثقة مع موسكو".

وأضاف: "الأوروبيون يواجهون حالة من التخبط في السياسات، ويزيدون من الضغوط الاقتصادية بدلا من نزع فتيل الأزمة مع روسيا، لا سيما في ظل تداعيات إغلاق مضيق هرمز"، معتبرًا أن "على أوروبا إعادة صياغة استراتيجيتها تجاه روسيا، وتخفيف حدة العداء، والسعي إلى استقلالية أكبر في قرارها السياسي بما يتناسب مع مصالحها وحجمها وتأثيرها العالمي".

وأشار إلى "وجود انقسام داخل أوروبا بين دول غربية متشددة وأخرى شرقية تسعى إلى مقاربات أكثر توازنا للخروج من الأزمات"، لافتًا إلى أن "أوكرانيا تسهم في تعقيد المشهد عبر قطع إمدادات الطاقة عن أوروبا الشرقية، في ظل محاولات زيلينسكي إعادة جذب الاهتمام الدولي مع انشغال الولايات المتحدة بالحرب على إيران".
دميترييف: أوروبا تسير نحو أزمة طاقة بسبب قراراتها "الأيديولوجية الحمقاء"
وتحدث الباحث في الشأن الدولي عن اتساع الفجوة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن "انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو يتطلب إجراءات قانونية وتصويتا في الكونغرس، إلا أن تعطيل بعض آليات التعاون يبقى واردا، سواء عبر وقف الإمدادات العسكرية أو الحد من استخدام التقنيات الأميركية".

ورأى أن "الولايات المتحدة قد تؤجل محاسبة الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد انتهاء الحرب مع إيران، في ظل عدم تضامن الأوروبيين مع واشنطن في هذه المواجهة، ما قد يزيد من الضغوط عليهم لاحقًا، ويدفع نحو خيارات تهدئة، لا سيما في ما يتعلق بالملف الأوكراني".

وختم بالتأكيد أن "روسيا ستتعامل مع الأوروبيين وفق قواعد القانون الدولي، وأن مستوى ردها سيعكس طبيعة السياسات الأوروبية الخارجية، مع الحرص على تجنب التصعيد الشامل، بعدما قدمت روسيا نموذجا في إدارة الأزمات الخارجية بحكمة، تفاديا للدخول في مواجهة مفتوحة مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.
