باحث في الشأن الدولي: أوروبا تدفع ثمن تبعيتها للولايات المتحدة في ظل أزمة الطاقة

سبوتنيك عربي

تحدث الباحث في الشأن الدولي، الدكتور عوض سليمية، من رام الله، فلسطين، عن قدرة أوروبا على الحصول على النفط والغاز الروسي في ظل أزمة الطاقة، مشيرًا إلى أن... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T08:46+0000

حصري

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

وأوضح سليمية، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "قرار أوروبا بقطع إمدادات الغاز الروسي كان بمثابة قطع اليد، نظرا لاعتمادها الكبير على النفط الروسي وبأسعار منخفضة"، لافتًا إلى أن "هذه السياسات جاءت تحت ضغط أميركي، ونتيجة تورطهم في تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم، ما أدى إلى تراجع مستوى الثقة مع موسكو".وأشار إلى "وجود انقسام داخل أوروبا بين دول غربية متشددة وأخرى شرقية تسعى إلى مقاربات أكثر توازنا للخروج من الأزمات"، لافتًا إلى أن "أوكرانيا تسهم في تعقيد المشهد عبر قطع إمدادات الطاقة عن أوروبا الشرقية، في ظل محاولات زيلينسكي إعادة جذب الاهتمام الدولي مع انشغال الولايات المتحدة بالحرب على إيران".وتحدث الباحث في الشأن الدولي عن اتساع الفجوة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن "انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو يتطلب إجراءات قانونية وتصويتا في الكونغرس، إلا أن تعطيل بعض آليات التعاون يبقى واردا، سواء عبر وقف الإمدادات العسكرية أو الحد من استخدام التقنيات الأميركية".وختم بالتأكيد أن "روسيا ستتعامل مع الأوروبيين وفق قواعد القانون الدولي، وأن مستوى ردها سيعكس طبيعة السياسات الأوروبية الخارجية، مع الحرص على تجنب التصعيد الشامل، بعدما قدمت روسيا نموذجا في إدارة الأزمات الخارجية بحكمة، تفاديا للدخول في مواجهة مفتوحة مع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.أوربان: أوروبا بحاجة إلى الطاقة من روسيا وأوكرانيا تعمل على منع ذلك

