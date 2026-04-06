تقرير يكشف عن تكلفة الحرب ضد إيران
تقرير يكشف عن تكلفة الحرب ضد إيران
مر أكثر من شهر، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبحلول هذه المرحلة، تجاوز الإنفاق الأمريكي 42 مليار دولار، وفقاً لبيانات موقع "Iran War Cost... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T04:36+0000
2026-04-06T04:36+0000
2026-04-06T06:17+0000
يقوم هذا الموقع بتحديث البيانات في الوقت الفعلي، ويحسب الأموال اللازمة للحفاظ على الأفراد والسفن المنتشرة في المنطقة، بالإضافة إلى النفقات الأخرى ذات الصلة.وحسب بيانات الموقع، فإن تكلفة الحرب على إيران بلغت أكثر من 42.1 مليار دولار، يوم الأحد.في نهاية شهر مارس، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدعو شركاءه إلى تغطية تكاليف تمويل الصراع مع إيران.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.إعلام: أميركا أهدرت مخزون "سنوات" من الذخائر في حرب إيرانتقرير للبنتاغون: أكثر من 11 مليار دولار تكلفة الأيام الستة الأولى من الحرب في إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إسرائيل اليوم
تقرير يكشف عن تكلفة الحرب ضد إيران
04:36 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 06:17 GMT 06.04.2026)
مر أكثر من شهر، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبحلول هذه المرحلة، تجاوز الإنفاق الأمريكي 42 مليار دولار، وفقاً لبيانات موقع "Iran War Cost Tracker" المختص بمتابعة تكلفة العملية العسكرية الأمريكية في إيران.
يقوم هذا الموقع بتحديث البيانات في الوقت الفعلي، ويحسب الأموال اللازمة للحفاظ على الأفراد والسفن المنتشرة في المنطقة، بالإضافة إلى النفقات الأخرى ذات الصلة.
وتستند منهجية الحساب إلى تقرير البنتاغون المقدم إلى الكونغرس، والذي ذكر أن تكلفة الأيام الستة الأولى بلغت 11.3 مليار دولار، بينما وصلت التكاليف لاحقًا إلى مليار دولار يوميًا.
وحسب بيانات الموقع، فإن تكلفة الحرب على إيران بلغت أكثر من 42.1 مليار دولار، يوم الأحد.
في نهاية شهر مارس، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدعو شركاءه إلى تغطية تكاليف تمويل الصراع مع إيران.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.