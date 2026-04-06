خبير في الشأن الإيراني: واشنطن تبحث عن مخرج مشرف وإيران تتمسك بشروطها

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير في الشأن الإيراني: واشنطن تبحث عن مخرج مشرف وإيران تتمسك بشروطها
خبير في الشأن الإيراني: واشنطن تبحث عن مخرج مشرف وإيران تتمسك بشروطها
تناول الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور يوسف أبو خليل، الوساطات والمفاوضات الأخيرة بشأن الحرب على إيران والتأجيل المتكرر للمهل التي تمنحها أمريكا لإيران للقبول... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح أبو خليل، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استهداف البنى التحتية يشكل إقرارا بالأهداف غير المشروعة لواشنطن، ويخدم أهدافا إسرائيلية"، مشيرا إلى أن "إيران لم تتراجع عن موقفها الثابت الداعي إلى وقف الحرب بشكل كامل، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الاعتداءات، ولن تقبل بأي تهدئة أو وقف لإطلاق النار من دون تحقيق هذه الشروط".ورأى أبو خليل أن "فرض رسوم عبور عبر مضيق هرمز قد يكون بمثابة التعويض الذي تطالب به إيران نتيجة الاعتداءات التي تعرضت لها".وأكد أن "استهداف المنشآت المدنية في إيران سيُقابل برد مماثل على منشآت مدنية في الدول المشاركة في العدوان، في ظل تمسكها بتحقيق أهدافها في هذه المعركة التي تُعد مصيرية بالنسبة لها، ولا سيما بعد استهداف عدد كبير من منشآتها المدنية وبناها التحتية".وعن التصريحات الأمريكية بشأن تسليح المتظاهرين في إيران عبر الأكراد، اعتبر أبو خليل أن "هذه الورقة تعكس محاولة ضغط أميركية إضافية، وهي مؤشر على ضعف الموقف أكثر مما هي دليل قوة".
تقارير سبوتنيك, حصري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك, حصري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير في الشأن الإيراني: واشنطن تبحث عن مخرج مشرف وإيران تتمسك بشروطها

14:52 GMT 06.04.2026
تناول الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور يوسف أبو خليل، الوساطات والمفاوضات الأخيرة بشأن الحرب على إيران والتأجيل المتكرر للمهل التي تمنحها أمريكا لإيران للقبول بالشروط التفاوضية، مشيرا إلى أن "فقدان الحرب لأهدافها يدفع الأمريكيين إلى البحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه، وأن تكرار هذه المهل يعكس حالة الإفلاس التي وصلوا إليها".
وأوضح أبو خليل، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استهداف البنى التحتية يشكل إقرارا بالأهداف غير المشروعة لواشنطن، ويخدم أهدافا إسرائيلية"، مشيرا إلى أن "إيران لم تتراجع عن موقفها الثابت الداعي إلى وقف الحرب بشكل كامل، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الاعتداءات، ولن تقبل بأي تهدئة أو وقف لإطلاق النار من دون تحقيق هذه الشروط".
وأضاف: "الولايات المتحدة محرجة وتسعى إلى إنهاء الحرب دون الاعتراف بالهزيمة، عبر البحث عن مخرج مشرف"، في حين "يسعى نتنياهو إلى استمرارها من خلال عرقلة أي مسار تفاوضي، مع الإصرار على هدف إسقاط النظام في إيران، الذي أظهر قدرة على تجديد نفسه خلال هذه المواجهة".
ورأى أبو خليل أن "فرض رسوم عبور عبر مضيق هرمز قد يكون بمثابة التعويض الذي تطالب به إيران نتيجة الاعتداءات التي تعرضت لها".
وأشار الخبير في الشأن الإيراني إلى أن "عامل الجغرافيا يعد أساسيا في حرب الاستنزاف، وأن إسرائيل ستكون الخاسر الأول في ظل تصاعد كلفة المواجهة"، لافتا إلى أن "محور المقاومة أصبح أكثر تماسكا، في مقابل تراجع الأهداف الأميركية-الإسرائيلية".
وأكد أن "استهداف المنشآت المدنية في إيران سيُقابل برد مماثل على منشآت مدنية في الدول المشاركة في العدوان، في ظل تمسكها بتحقيق أهدافها في هذه المعركة التي تُعد مصيرية بالنسبة لها، ولا سيما بعد استهداف عدد كبير من منشآتها المدنية وبناها التحتية".
وعن التصريحات الأمريكية بشأن تسليح المتظاهرين في إيران عبر الأكراد، اعتبر أبو خليل أن "هذه الورقة تعكس محاولة ضغط أميركية إضافية، وهي مؤشر على ضعف الموقف أكثر مما هي دليل قوة".
