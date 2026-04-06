خبير في الشأن الإيراني: واشنطن تبحث عن مخرج مشرف وإيران تتمسك بشروطها

تناول الخبير في الشأن الإيراني، الدكتور يوسف أبو خليل، الوساطات والمفاوضات الأخيرة بشأن الحرب على إيران والتأجيل المتكرر للمهل التي تمنحها أمريكا لإيران للقبول... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح أبو خليل، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "استهداف البنى التحتية يشكل إقرارا بالأهداف غير المشروعة لواشنطن، ويخدم أهدافا إسرائيلية"، مشيرا إلى أن "إيران لم تتراجع عن موقفها الثابت الداعي إلى وقف الحرب بشكل كامل، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الاعتداءات، ولن تقبل بأي تهدئة أو وقف لإطلاق النار من دون تحقيق هذه الشروط".ورأى أبو خليل أن "فرض رسوم عبور عبر مضيق هرمز قد يكون بمثابة التعويض الذي تطالب به إيران نتيجة الاعتداءات التي تعرضت لها".وأكد أن "استهداف المنشآت المدنية في إيران سيُقابل برد مماثل على منشآت مدنية في الدول المشاركة في العدوان، في ظل تمسكها بتحقيق أهدافها في هذه المعركة التي تُعد مصيرية بالنسبة لها، ولا سيما بعد استهداف عدد كبير من منشآتها المدنية وبناها التحتية".وعن التصريحات الأمريكية بشأن تسليح المتظاهرين في إيران عبر الأكراد، اعتبر أبو خليل أن "هذه الورقة تعكس محاولة ضغط أميركية إضافية، وهي مؤشر على ضعف الموقف أكثر مما هي دليل قوة".

https://sarabic.ae/20260406/إيران-تعلن-استهداف-سفينتين-أمريكيتين-على-متنهما-أكثر-من-5-آلاف-عسكري-1112324235.html

https://sarabic.ae/20260406/الخارجية-الإيرانية-عملية-إنقاذ-الطيار-الأمريكي-ربما-كانت-لسرقة-اليورانيوم-1112322920.html

