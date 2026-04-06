"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول استخدام الذكاء الاصطناعي في زمن الحرب
13:44 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 13:45 GMT 06.04.2026)
© Sputnik"سبوتنيك" تنظم ورشة عمل مع "اليمن اليوم" حول استخدام الذكاء الاصطناعي في زمن الحرب
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
نظمت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، ورشة عمل مع موقع "اليمن اليوم" حول تفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي أثناء الحروب والأزمات، وذلك ضمن برنامج "سبوتنيك برو" وبمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين.
وتحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في أوقات الأزمات الطرق والأساليب والاستثمار الأمثل"، عقدت ورشة العمل في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، وركّزت على أساليب استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي يتم الاعتماد عليها حاليا في الإعلام، والعمل الإعلامي بشكل عام، وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي، خاصة في وقت الحروب والأزمات.
وقال رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، خلال الورشة التي تمت عبر تقنية الفيديو: "التكنولوجيا سلاح ذو حدين، فإما أن تكون شريان حياة في أوقات الأزمات والحروب، وإما وسيلة تدمير واسعة النطاق تستهدف الأشخاص المهمشين".
وشدد على أهمية "التركيز على "اللمسة الإنسانية" في الأزمات، واعتماد التحقيقات الاستقصائية والتحليل العميق لمنح تميّز يدعم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة للتخصيص الفائق، وهو تحول المواقع الإخبارية لتصنيع محتوى مفصل لكل مستخدم بناءً على اهتماماته الشخصية بناء على المنصات".
ولفت سليمان، إلى "التوائم الرقمية في الذكاء الاصطناعي حيث يتم إنشاء نماذج محاكاة للأزمة قبل وقوعها لاختبار كيف سيكون رد فعل الجمهور على بيانات إعلامية مختلفة، واختيار الأقل ضررا".
من جانبه، استعرض رئيس تحرير القسم العربي في وكالة "سبوتنيك" الدولية للأنباء والإذاعة، يزن عجوز، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل الفيديو و"البودكاست"، حيث يتم الاستثمار في المحتوى المرئي والصوتي المدعوم من الذكاء الاصطناعي كونه "أكثر قدرة على بناء الثقة ونقل العواطف الإنسانية مقارنة بالنصوص".
كما أشار إلى "تغيّر طريقة الوصول للخبر، فقد تراجع الاعتماد على محركات البحث التقليدية لصالح "محركات الإجابة" أي محركات مدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي يلخص الأخبار ويبحث ويقدم مباشرة".
وبحسب عجوز، "بات الصحفي أمام تحديات التطوير الذاتي، والتقلبات السريعة في عالم التكنولوجيا والصحافة، والتـنبؤ والاستشراف، وبناء الخطط"، مؤكدًا ضرورة "تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام بشكل عام، وتدريب الكوارد البشرية على استخدام الأدوات".
بدورها، شكرت مندوبة "اليمن اليوم"، الأستاذة عبير علي، فريق "سبوتنيك" على تنظيم ورشة العمل، مشيرة إلى أن "اللقاء كان مفيدا جدا".
وأعربت عن تقديرها العميق للرؤى القيّمة التي قدمها المحاضران من خلال الإجابات على الأسئلة التي تقدم بها الصحفيون المشاركون في الندوة.
وفي ختام ورشة العمل، تم تبادل مجموعة من النصائح والتوصيات، التي من الممكن أن تعزز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، في أوقات الحروب، وكيفية إثراء العمل الصحفي في ورفع جودة المنتج الإعلامي في مواجهة الأزمات العالمية.