مسؤول أممي في ليبيا: نستأنف الحوار المهيكل في طرابلس ونتطلع لتقدم سياسي واقتصادي
مسؤول أممي في ليبيا: نستأنف الحوار المهيكل في طرابلس ونتطلع لتقدم سياسي واقتصادي
سبوتنيك عربي
استؤنفت، اليوم الإثنين، في العاصمة الليبية طرابلس، اللقاءات المباشرة لمسارات "الحوار المهيكل"، في خطوة تُعيد تفعيل المسار التفاوضي بين مختلف الأطراف الليبية،... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T11:23+0000
2026-04-06T11:23+0000
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
حصري
العالم العربي
مسؤول أممي في ليبيا: نستأنف الحوار المهيكل في طرابلس ونتطلع لتقدم سياسي واقتصادي

11:23 GMT 06.04.2026
مسؤول الإعلام بالبعثة الاممية في ليبيا، محمد الأسعدي
مسؤول الإعلام بالبعثة الاممية في ليبيا، محمد الأسعدي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
استؤنفت، اليوم الإثنين، في العاصمة الليبية طرابلس، اللقاءات المباشرة لمسارات "الحوار المهيكل"، في خطوة تُعيد تفعيل المسار التفاوضي بين مختلف الأطراف الليبية، وسط آمال بإحداث تقدم ملموس في القضايا الخلافية العالقة.
واستهلّ المسار الاقتصادي أولى هذه الجلسات، إذ يُرتقب أن يناقش جملة من الملفات الحيوية، من بينها توحيد السياسات المالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، على أن تستمر أعماله حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مدير الإعلام والاتصال في بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، محمد الأسعدي، إن "المسار الاقتصادي افتتح أولى هذه الجلسات، إذ يركز على مناقشة عدد من القضايا الحيوية، من بينها توحيد السياسات المالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "أعمال هذا المسار ستتواصل حتى نهاية الأسبوع الحالي".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد اجتماعين متوازيين لمساري "الحوكمة" و"الأمن"، في خطوة تستهدف معالجة التحديات المؤسسية والأمنية، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف الليبية".
المبعوثة الاممية الى ليبيا هانا تيتيه - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
البعثة الأممية في ليبيا... مقترحات بلا إلزام وانتقادات لغياب النتائج
07:57 GMT
وبيّن أن "الأسبوع الثالث سيُخصص لمسار "المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان"، الذي يعد من أبرز المسارات الحساسة، نظرا لارتباطه بملفات العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، وترسيخ السلم الاجتماعي".
وأكد الأسعدي أن "هذه الجولة من المناقشات تسبق الاجتماع النصفي المرتقب، والذي سيجمع جميع أعضاء "الحوار المهيكل" بمختلف مساراته، بهدف تقييم التقدم المحرز، وتنسيق المخرجات ضمن رؤية موحدة تدعم جهود التسوية السياسية في ليبيا".
