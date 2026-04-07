الصين تتصدر... عبور 29 سفينة مضيق هرمز خلال يومين

الصين تتصدر... عبور 29 سفينة مضيق هرمز خلال يومين

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات ملاحية عبور 29 سفينة مضيق هرمز، في الاتجاهين، خلال الفترة ما بين الـ4 وصباح الـ6 من أبريل/ نيسان 2026، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وناقلات غاز...

2026-04-07T11:54+0000

2026-04-07T11:54+0000

2026-04-07T11:54+0000

وأضافت البيانات التي نشرتها منصة "مارين ترافيك" لحركة السفن في المضيق، أن هذا العدد يُعدّ الأكبر، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، عقب تشديد إيران القيود على حركة عبور السفن عبر المضيق، في سياق الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.توزيع السفن العابرةوبحسب التحليل الصادر عن المنصة، عبرت 14 ناقلة نفط، و10 سفن نقل بضائع، وناقلة غاز، وسفينتا بضائع، إضافة إلى سفينتي حاويات.وبفحص سجلات حركة السفن التي تديرها شركات صينية، أظهرت البيانات مغادرتها من مواني الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان.مسار ضيق بمحاذاة "قشم"وأظهر التحليل أن السفن العابرة سلكت جميعها مسارًا ضيقا بمحاذاة جنوب جزيرة "قشم" داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وهو المسار الذي كانت عبرت منه سفن أخرى خلال الفترة الأخيرة.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، إن إعادة فتح مضيق هرمز "أولوية كبيرة جدا" للولايات المتحدة خلال المفاوضات مع إيران.‏وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان إعادة فتح مضيق هرمز جزءا من قائمة التنازلات التي تتوقعها واشنطن من طهران كجزء من اتفاق : "أود أن أقول إنها أولوية كبيرة جدا".‏

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية