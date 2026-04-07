الصين تتصدر... عبور 29 سفينة مضيق هرمز خلال يومين

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
الصين تتصدر... عبور 29 سفينة مضيق هرمز خلال يومين
كشفت بيانات ملاحية عبور 29 سفينة مضيق هرمز، في الاتجاهين، خلال الفترة ما بين الـ4 وصباح الـ6 من أبريل/ نيسان 2026، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وناقلات غاز... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
© REUTERS Stringer — ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
كشفت بيانات ملاحية عبور 29 سفينة مضيق هرمز، في الاتجاهين، خلال الفترة ما بين الـ4 وصباح الـ6 من أبريل/ نيسان 2026، شملت ناقلات نفط وسفن حاويات وناقلات غاز وسفنا لنقل البضائع.
وأضافت البيانات التي نشرتها منصة "مارين ترافيك" لحركة السفن في المضيق، أن هذا العدد يُعدّ الأكبر، منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، عقب تشديد إيران القيود على حركة عبور السفن عبر المضيق، في سياق الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

توزيع السفن العابرة

وبحسب التحليل الصادر عن المنصة، عبرت 14 ناقلة نفط، و10 سفن نقل بضائع، وناقلة غاز، وسفينتا بضائع، إضافة إلى سفينتي حاويات.

وتُظهر البيانات تصدّر السفن، التي تديرها شركات يقع مقرها في الصين، حركة العبور بواقع 7 سفن، تلتها السفن التي تديرها شركات إيرانية ويونانية بواقع 5 سفن لكل منهما، فيما أخفت 5 سفن سجل ملكيتها.

وبفحص سجلات حركة السفن التي تديرها شركات صينية، أظهرت البيانات مغادرتها من مواني الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان.
الحرس الثوري الإيراني يهدد بتعطيل إمدادات النفط والغاز في المنطقة حال تنفيذ ترامب تهديداته
مسار ضيق بمحاذاة "قشم"

وأظهر التحليل أن السفن العابرة سلكت جميعها مسارًا ضيقا بمحاذاة جنوب جزيرة "قشم" داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وهو المسار الذي كانت عبرت منه سفن أخرى خلال الفترة الأخيرة.
وأعلنت إيران أنها ستعيد فتح مضيق هرمز، ولكن بعد تعويض خسائرها الناجمة عن الهجمات ضدها، من خلال جزء من عائدات نظام عبور جديد، وذلك بحسب مهدي طباطبائي، نائب رئيس مكتب الاتصالات التابع للرئاسة الإيرانية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، إن إعادة فتح مضيق هرمز "أولوية كبيرة جدا" للولايات المتحدة خلال المفاوضات مع إيران.‏
وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان إعادة فتح مضيق هرمز جزءا من قائمة التنازلات التي تتوقعها واشنطن من طهران كجزء من اتفاق : "أود أن أقول إنها أولوية كبيرة جدا".‏
