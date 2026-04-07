"ليست ضربة واحدة".. لما يرجح أن تصمد شبكة الكهرباء الإيرانية أمام هجوم جوي أمريكي؟
"ليست ضربة واحدة".. لما يرجح أن تصمد شبكة الكهرباء الإيرانية أمام هجوم جوي أمريكي؟
سبوتنيك عربي
يرى العقيد السابق في سلاح الجو الباكستاني،سلطان محمد حالي، أن تهديد ترامب بقصف إيران "بشكل غير مسبوق" سيفشل على الأرجح، ليس فقط بسبب قوة الدفاعات العسكرية... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T19:42+0000
2026-04-07T19:42+0000
2026-04-07T19:42+0000
وصرح محمد حالي لوكالة "سبوتنيك": "أن استهداف شبكة كهرباء دولة ما ليس ضربة واحدة، حيث تتميز البنية التحتية الكهربائية في إيران بتوزعها وتحصينها، وفي كثير من الحالات، بوجود وصلات احتياطية".وأوضح أنه حتى في ظلّ أفضل التوقعات، سيتطلّب الأمر مئات الطلعات الجوية على مدى عدّة أيام لتعطيل شبكة الكهرباء. ونوه إلى أن العقيدة الإيرانية تركزعلى المرونة والحرب غير المتكافئة - الصواريخ والطائرات المسيّرة والتكتيكات غير النظامية التي لا تعتمد على شبكة مركزية.ويعتقد الخبير: "عسكريًا، ستواصل إيران المقاومة؛ سياسيًا، قد تأتي الضربات بنتائج عكسية بتوحيد الشعب ضد واشنطن".إيطاليا ترفض عبور طائرات أمريكية تحمل أسلحة ضمن أجوائهابابا الفاتيكان: تهديد الشعب الإيراني برمته أمر "غير مقبول"
"ليست ضربة واحدة".. لما يرجح أن تصمد شبكة الكهرباء الإيرانية أمام هجوم جوي أمريكي؟
يرى العقيد السابق في سلاح الجو الباكستاني،سلطان محمد حالي، أن تهديد ترامب بقصف إيران "بشكل غير مسبوق" سيفشل على الأرجح، ليس فقط بسبب قوة الدفاعات العسكرية الإيرانية، بل أيضاً بفضل متانة شبكة الكهرباء لديها.
وصرح محمد حالي لوكالة "سبوتنيك": "أن استهداف شبكة كهرباء دولة ما ليس ضربة واحدة، حيث تتميز البنية التحتية الكهربائية في إيران بتوزعها وتحصينها، وفي كثير من الحالات، بوجود وصلات احتياطية".
وأوضح أنه حتى في ظلّ أفضل التوقعات، سيتطلّب الأمر مئات الطلعات الجوية على مدى عدّة أيام لتعطيل شبكة الكهرباء.
وأشار الضابط السابق إلى أن إيران أثبتت بالفعل قدرتها على إصلاح الأضرار بسرعة، وسيكون انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد مؤقتًا في أحسن الأحوال، وسيستنزف هذا الجهد موارد هائلة، مع تعريض الطائرات الأمريكية لنيران الدفاع الجوي المتواصلة.
ونوه إلى أن العقيدة الإيرانية تركزعلى المرونة والحرب غير المتكافئة - الصواريخ والطائرات المسيّرة والتكتيكات غير النظامية التي لا تعتمد على شبكة مركزية.
ويعتقد الخبير: "عسكريًا، ستواصل إيران المقاومة؛ سياسيًا، قد تأتي الضربات بنتائج عكسية بتوحيد الشعب ضد واشنطن".