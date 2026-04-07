"ليست ضربة واحدة".. لما يرجح أن تصمد شبكة الكهرباء الإيرانية أمام هجوم جوي أمريكي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260407/ليست-ضربة-واحدة-لما-يرجح-أن-تصمد-شبكة-الكهرباء-الإيرانية-أمام-هجوم-جوي-أمريكي-1112364703.html
"ليست ضربة واحدة".. لما يرجح أن تصمد شبكة الكهرباء الإيرانية أمام هجوم جوي أمريكي؟
"ليست ضربة واحدة".. لما يرجح أن تصمد شبكة الكهرباء الإيرانية أمام هجوم جوي أمريكي؟
سبوتنيك عربي
يرى العقيد السابق في سلاح الجو الباكستاني،سلطان محمد حالي، أن تهديد ترامب بقصف إيران "بشكل غير مسبوق" سيفشل على الأرجح، ليس فقط بسبب قوة الدفاعات العسكرية... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-07T19:42+0000
2026-04-07T19:42+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
بنية تحتية
الحرب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111409721_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_579cbc0dcd241519e6944f799b149c2a.jpg
وصرح محمد حالي لوكالة "سبوتنيك": "أن استهداف شبكة كهرباء دولة ما ليس ضربة واحدة، حيث تتميز البنية التحتية الكهربائية في إيران بتوزعها وتحصينها، وفي كثير من الحالات، بوجود وصلات احتياطية".وأوضح أنه حتى في ظلّ أفضل التوقعات، سيتطلّب الأمر مئات الطلعات الجوية على مدى عدّة أيام لتعطيل شبكة الكهرباء. ونوه إلى أن العقيدة الإيرانية تركزعلى المرونة والحرب غير المتكافئة - الصواريخ والطائرات المسيّرة والتكتيكات غير النظامية التي لا تعتمد على شبكة مركزية.ويعتقد الخبير: "عسكريًا، ستواصل إيران المقاومة؛ سياسيًا، قد تأتي الضربات بنتائج عكسية بتوحيد الشعب ضد واشنطن".
https://sarabic.ae/20260407/ترامب-عن-إيران-حضارة-بأكملها-ستموت-الليلة-ولن-تعود-أبدا---عاجل-1112351199.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111409721_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f19963167c332320b4c6b24316e404c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, بنية تحتية, الحرب, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, بنية تحتية, الحرب, العالم

"ليست ضربة واحدة".. لما يرجح أن تصمد شبكة الكهرباء الإيرانية أمام هجوم جوي أمريكي؟

19:42 GMT 07.04.2026
© Photo / x.comحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
يرى العقيد السابق في سلاح الجو الباكستاني،سلطان محمد حالي، أن تهديد ترامب بقصف إيران "بشكل غير مسبوق" سيفشل على الأرجح، ليس فقط بسبب قوة الدفاعات العسكرية الإيرانية، بل أيضاً بفضل متانة شبكة الكهرباء لديها.
وصرح محمد حالي لوكالة "سبوتنيك": "أن استهداف شبكة كهرباء دولة ما ليس ضربة واحدة، حيث تتميز البنية التحتية الكهربائية في إيران بتوزعها وتحصينها، وفي كثير من الحالات، بوجود وصلات احتياطية".
وأوضح أنه حتى في ظلّ أفضل التوقعات، سيتطلّب الأمر مئات الطلعات الجوية على مدى عدّة أيام لتعطيل شبكة الكهرباء.

وأشار الضابط السابق إلى أن إيران أثبتت بالفعل قدرتها على إصلاح الأضرار بسرعة، وسيكون انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد مؤقتًا في أحسن الأحوال، وسيستنزف هذا الجهد موارد هائلة، مع تعريض الطائرات الأمريكية لنيران الدفاع الجوي المتواصلة.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
‏ترامب عن إيران: حضارة بأكملها "ستموت الليلة"
12:09 GMT
ونوه إلى أن العقيدة الإيرانية تركزعلى المرونة والحرب غير المتكافئة - الصواريخ والطائرات المسيّرة والتكتيكات غير النظامية التي لا تعتمد على شبكة مركزية.
ويعتقد الخبير: "عسكريًا، ستواصل إيران المقاومة؛ سياسيًا، قد تأتي الضربات بنتائج عكسية بتوحيد الشعب ضد واشنطن".
إيطاليا ترفض عبور طائرات أمريكية تحمل أسلحة ضمن أجوائها
بابا الفاتيكان: تهديد الشعب الإيراني برمته أمر "غير مقبول"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала