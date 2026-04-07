إيطاليا ترفض عبور طائرات أمريكية تحمل أسلحة ضمن أجوائها

إيطاليا ترفض عبور طائرات أمريكية تحمل أسلحة ضمن أجوائها

سبوتنيك عربي

رفضت روما طلبات أمريكية لعبور أجواء إيطاليا، بدعوى أن الطائرات تحمل أسلحة سوف تستخدم في الحرب الأمريكية على إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم... 07.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-07T19:23+0000

2026-04-07T19:23+0000

2026-04-07T19:23+0000

ونقلت صحيفة غربية عن وزير دفاع إيطاليا غويدو كروسيتو، مساء اليوم الثلاثاء، قوله: "رفضنا طلبات أمريكية لعبور أجوائنا لأن الطائرات تحمل أسلحة للاستخدام بعمليات في الشرق الأوسط".وفي السياق ذاته، كان متحدث باسم الحكومة البريطانية قد صرح بأن "بريطانيا تشير إلى أنها لن تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها لشن هجمات على البنية التحتية الإيرانية والاتفاق مع واشنطن يخوّلها استعمال قواعدنا لأغراض دفاعية".وكان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، قد صرح، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حققت إلى حد كبير أهدافها العسكرية في إيران، وأن العملية ستنتهي قريبا.وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بودابست: "لقد حققت الولايات المتحدة إلى حد كبير أهدافها العسكرية. لا تزال هناك بعض الأمور التي نرغب في القيام بها، مثل العمل عسكرياً بشكل أكبر على قدرة إيران على إنتاج الأسلحة. لكن أهداف الولايات المتحدة العسكرية قد تحققت إلى حد كبير. وهذا يعني، كما قال الرئيس (دونالد ترامب)، أن هذه الحرب ستنتهي قريباً جداً".وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من المفاوضات التي يتعين إجراؤها (مع إيران) قبل ذلك الوقت (الموعد النهائي الذي حدده ترامب)".صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "تطورات كبرى قد تشهدها الساحة الإيرانية، خلال الساعات المقبلة"، محذرًا من "احتمال اختفاء حضارة كاملة"، وفق تعبيره.وقال ترامب: "هذه الليلة قد تمثل واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى أن "تغييرًا كاملًا وشاملًا للنظام قد يحدث"، مع صعود قيادات وصفها بأنها "أكثر عقلانية وأقل تطرفًا"، على حد قوله.وأضاف أن ما وصفه بـ"47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت، قد تقترب من نهايتها"، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تسفر هذه التطورات عن "نتائج إيجابية للشعب الإيراني".وكان الرئيس الأمريكي أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى يوم أمس الاثنين الموافق 6 أبريل/ نيسان الجاري، ثم قرر تمديدها ليوم آخر ينتهي اليوم الثلاثاء.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

